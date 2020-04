Unul dintre regizorii de animaţie a desenelor Tom şi Jerry a murit la 95 de ani

Regizorul american de filme de animaţie Gene Deitch, premiat cu Oscar şi creator al unor episoade din îndrăgitul serial "Tom şi Jerry", a murit vineri la Praga la vârsta de 95 de ani, a anunţat agentul său de presă, Petr Himmel, sâmbătă, pentru DPA, citată de Agerpres.

Filmul său "Munro", despre un băiat care ajunge din întâmplare să fie înregimentat în armată, a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun scurtmetraj de animaţie în anul 1961.



Gene Deitch a creat şi peste zece episoade pentru îndrăgitul serial de desene animate "Tom şi Jerry".



În 1967, cineastul american a realizat prima adaptare cinematografică a romanului fantasy "The Hobbit", însă acea versiune nu a fost lansată niciodată pe marile ecrane.

Viaţa artistului american a fost la rândul ei demnă de scenariul unui film: în 1959, în plin Război Rece, Gene Deitch a călătorit la Praga pentru a participa la o rundă de negocieri cu reprezentanţi ai industriei cinematografice din Cehia. Cu acea ocazie a cunoscut-o pe viitoarea lui soţie, animatoarea Zdenka Najmanova, şi a rămas în Cehia pentru totdeauna.



Gene Deitch obişnuia să se considere un cetăţean american liber şi independent financiar, care a trăit în fosta Republică Cehă socialistă timp de peste trei decenii.



Artistul a descris experienţele trăite în perioada Cortinei de Fier în autobiografia sa din 1997 intitulată "For the Love of Prague", publicată şi în limba cehă în 2018.



În 2004, cineastul american a fost recompensat cu premiul Winsor McCay pentru întreaga carieră la gala Annie Awards. Unul dintre fiii lui este autorul de benzi desenate Kim Deitch.