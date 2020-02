Urmărire ca în filme în Bucureşti. Poliţiştii au folosit armamentul din dotare (FOTO)

Poliţiştii din Bucureşti au folosit armamentul din dosare noaptea trecută, după ce un şofer a refuzat să oprească la semnale şi a lovit o maşină de poliţie. Şoferul a fost oprit abia pe Autostrada A2, poliţiştii constatând că acesta nu avea permis.

"În noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 1.00, un echipaj al Brigăzii Rutiere, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a efectuat semnal regulamentar de oprire față de un conducător auto, dar acesta a accelerat și a continuat deplasarea. Polițiștii au pornit in urmarirea autoturismului pe Calea Văcărești . Autoturismul in cauza a fost urmarit pe Sos. Mihai Bravu, pe Bld Camil Ressu, până la intersecția cu Bld. Liviu Rebreanu, unde s-a reusit devansarea autovehicului urmărit, iar unul dintre polițiști a coborat din autospecială pentru a incerca oprirea si imobilizarea conducătorului auto . In acest moment, conducatorul urmărit a demarat , avariind autospeciala. Polițistul a facut uz de armamentul din dotare, trăgând 4 focuri in plan vertical și unul in direcția anvelopelor autoturismului, după care a continuat urmărirea, împreună cu mai multe echipaje ale poliției rutiere, sosite in sprijin. S-a reusit imobilizarea vehiculului și a conducatorului auto pe autostrada A2. Conducatorul auto, care se afla singur in autoturism, a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere pentru continuarea cercetarilor. În urma verificarilor a reiesit faptul că bărbatul de 33 de ani, din județul Ilfov , nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", transmite Poliţia Capitalei.

Poliştii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără a deține permis de conducere. "În urma utilizării armamentului nu au înregistrate victime", mai transmite Poliţia Capitalei.