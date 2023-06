Ursula von der Leyen cere ca 50 de miliarde din banii UE să fie direcționați spre Ucraina

„Propunem o facilitate pentru Ucraina pentru următorii patru ani, în valoare de până la 50 de miliarde de euro, pentru a oferi o finanţare previzibilă pentru calea sa către UE, împreună cu partenerii globali şi cu sectorul privat”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

Cifra vine după o revizuire a bugetului Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 şi înaintea unei conferinţe internaţionale care va avea loc săptămâna aceasta la Londra, care are ca scop strângerea de fonduri suplimentare pentru reconstrucţia Ucrainei în urma războiului cu Rusia.

Rezerva bugetară de 50 de miliarde de euro va oferi perspectivă şi fiabilitate partenerilor ucraineni ai blocului, a declarat von der Leyen. „Această rezervă financiară ne va permite într-adevăr să ne calibrăm sprijinul financiar în funcţie de evoluţia situaţiei de pe teren”, a spus preşedinta Comisiei Europene.

Pentru 2023, UE a oferit Kievului un astfel de sprijin în valoare de 18 miliarde de euro.

Înaintea discuţiilor de la Londra, un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că Kievul vrea cel puţin 40 de miliarde de dolari ca o primă parte a unui "Plan Marshall verde" pentru a-şi reconstrui economia după război.

Banca Mondială estimează că reconstrucţia Ucrainei va costa peste 400 de miliarde de dolari, de trei ori mai mult decât produsul intern brut al ţării.

