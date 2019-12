Ursula von der Leyen va avea o întrevedere cu liderul american Donald Trump la începutul lui 2020

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat marţi că va avea o întrevedere cu preşedintele american Donald Trump "la începutul lui 2020", informează AFP şi dpa potrivit Agerpres

"Am discutat la telefon cu Donald Trump şi am vorbit puţin despre relaţiile dintre UE şi SUA. Mă bucur că vom avea o întrevedere la începutul lui 2020", a anunţat ea pe contul său de Twitter. Preşedinta executivului european nu a precizat data şi locul acestei întrevederi."Dorim amândoi un parteneriat echitabil. Prietenia şi o strânsă cooperare între Europa şi SUA sunt cruciale pentru un succes reciproc", a insistat ea.Von der Leyen a preluat preşedinţia Comisiei Europene la 1 decembrie, alături de preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi de noul şef al diplomaţiei europene, Josep Borell.Anterior, SUA şi-au exprimat speranţa că schimbarea conducerii la vârf a UE ar constitui o oportunitate pentru resetarea relaţiilor, care s-au deteriorat din cauza abordărilor diferite a unor probleme precum comerţul, obiectivele privind clima şi acordul asupra programului nuclear iranian, aminteşte dpa.În ceea ce priveşte relaţiile comerciale dintre UE şi SUA, acestea au devenit tensionate după decizia Franţei şi mai multor alte state membre de a impune o taxă împotriva giganţilor din domeniul digital: Google, Apple, Facebook şi Amazon. La rândul său, Washingtonul a ameninţat să suprataxeze cu 2,4 miliarde de dolari produsele franceze, printre care şampania şi brânza roquefort, ca represalii, precizează AFP.Cu toate acestea, Donald Trump a minimizat conflictul comercial cu Franţa în timpul unei întrevederi cu preşedintele francez Emmanuel Macron, în marja summitului NATO de la Londra. "Avem un diferend minor şi vom putea probabil să-l depăşim", a dat asigurări preşedintele american.Însă blocarea de către Administraţia Trump a noilor numiri de judecători în cadrul organului de apel al Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) a creat un nou subiect de conflict. Această entitate are nevoie de minim trei judecători pentru a funcţiona, însă mandatul a doi din cei trei membri ai organului de apel au expirat şi din cauza politicii de blocaj a SUA nu au fost numiţi înlocuitori. Practic, începând din data de 11 decembrie, entitatea din cadrul OMC nu mai poate audia noi dispute comerciale.Nemulţumirea SUA a fost provocată de ultimele decizii ale OMC care în două dosare în care erau implicate SUA şi China au acordat Beijingului prezumţia de nevinovăţie şi au respins acuzaţia Washingtonului privind practicile de dumping ale Chinei.Comisia Europeană a propus să întărească arsenalul comercial al UE. "Nu putem să ne permitem să fim fără apărare dacă nu este posibil să obţinem o soluţie satisfăcătoare " la OMC în caz de litigiu comercial, a explicat comisarul european pentru Comerţ, Phil Hogan.