Usain Bolt este convins că dacă ar fi revenit în activitate şi ar fi participat la Jocurile Olimpice

Legendarul sprinter jamaican Usain Bolt (35 ani) este convins că dacă ar fi revenit în activitate şi ar fi participat la Jocurile Olimpice din vara acestui an, ar fi câştigat aurul în cursa masculină de 100 m de la Tokyo, informează AFP, citat de agerpre.

La patru ani de la retragerea sa, Bolt simte în continuare dorinţa de a concura şi a lupta pentru victorie, aşa cum a făcut-o de atâtea ori pe parcursul strălucitoarei sale cariere.

"A fost greu pentru mine să urmăresc acea cursă. Mi-a lipsit foarte mult acest lucru şi mi-aş fi dorit să fiu acolo, pentru că trăiesc pentru astfel de momente", a recunoscut "Fulgerul" jamaican. Întrebat dacă el crede că s-ar fi putut impune pe suta de metri în Japonia, Bolt a răspuns fără ezitare: "Da".Frustrarea sa a fost şi mai mare, în condiţiile în care finala de la 100 m a fost câştigată, spre surprinderea tuturor, de un sprinter necunoscut publicului larg, italianul Lamont Marcell Jacobs, cu un timp destul de modest: 9 sec 80/100,"Atunci când m-am retras (în 2017 - n.red.), antrenorul meu mi-a spus ceva: 'Adversarii tăi nu sunt mai rapizi, tu eşti mai lent. Eu nu am considerat niciodată că este aşa", a explicat Bolt, care are în palmares opt medalii olimpice de aur."Şi mai este un fapt: mulţi sportivi nu îşi îmbunătăţesc cu adevărat timpii. Am depăşit atât de mult limitele, încât am început să dau înapoi (ca performanţe), odată cu trecerea anilor. Să alerg însă în 9 sec 80/100 (timpul lui Jacobs din finală) ar fi fost posibil", a adăugat el.Campionul jamaican recunoaşte că a fost tentat de o revenire cu ocazia Jocurilor Olimpice de la Tokyo, amânate cu un an din cauza pandemiei, dar a renunţat rapid la acest proiect. "Am reuşit în tot ce era de reuşit în acest sport, întrebarea era dacă mai aveam motivaţie", a mai spus Bolt, care cucerit 11 titluri de campion mondial în cariera sa.Deţinător al recordurilor mondiale la 100 m (9 sec 58/100) şi 200 m (19 sec 19/100), Usain Bolt nu crede că vreunul dintre sprinterii actuali este capabil să se apropie de aceste performanţe. "Nu cred, nu am văzut pe nimeni din generaţia actuală care ar putea doborî aceste recorduri", a precizat jamaicanul, adăugând: "Mai am câţiva ani înainte pentru a profita de acest recorduri".Usain Bolt, care a încercat fără succes să se lanseze într-o carieră de fotbalist profesionist după retragerea de pe pistă, a subliniat că şi-ar dori acum să ajute World Athletics în promovarea atletismului, contactându-l în acest sens actualului preşedinte al Federaţiei internaţionale, Sebastian Coe.El nu vizează însă preşedinţia World Athletics, la un moment dat, fiind "un job cu prea mult stres şi prea multă muncă", după cum a mărturisit fostul sportiv.