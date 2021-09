USR, la fel ca PSD: taie de la căldură și apă caldă în București, ca să dea pomeni

Rectificarea bugetară votată azi în Consiliul General al Municipiului București trebuia să fie dedicată integral suplimentării subvențiilor pentru transport și pentru termoficare. În loc de acest lucru, USR PLUS a deturnat în mod populist 110 milioane de lei de la termoficare pentru a crește la loc ajutoarele sociale, la nivelul existent pe vremea Gabrielei Firea.

USR PLUS a ignorat faptul că cea mai mare problemă a Capitalei e termoficarea, 90% dintre bucureșteni depinzând de sistemul centralizat de furnizare a apei calde și căldurii, care în ultimii ani a cedat tot mai des și care are nevoie de investiții substanțiale. În ciuda faptului că rețelele de termoficare au nevoie de sume foarte mari pentru reparații și modernizare, USR PLUS a cerut ca Termoenergetica să primească cu 110 milioane de lei mai puțin la rectificare, iar suma astfel disponibilizată să fie direcționată spre creșterea ajutoarelor sociale.

E de menționat că fostul primar Firea a criticat de mai multe ori reducerea ajutoarelor sociale pentru cei aproximativ 10.000 de beneficiari (circa 1% din populația Capitalei) și a susținut că ele trebuie să revină la cuantumul existent în 2020. După ce USR PLUS a susținut în primăvară că aceste ajutoare trebuie reduse, votând pentru reducerea lor la jumătate în condițiile în care Primăria Capitalei era în stare de faliment și trebuia să renunțe la o serie de cheltuieli, useriștii s-au răzgândit acum și au adoptat varianta Firea, angajând din nou primăria în cheltuieli sociale masive.

Dacă în această iarnă vor continua să fie probleme importante cu căldura, la fel ca în anii trecuți, bucureștenii trebuie să-i mulțumească în primul rând lui Vlad Voiculescu și colegilor lui din USR PLUS București, care au luat bani de la termoficare pentru a-i risipi pe pomeni, exact ca pe vremea lui Firea și a PSD.