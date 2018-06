USR o felicită pe Gabriela Firea pentru înființarea Administraţiei Clădiri Rezidenţiale şi Administrative: 'Bravo, se poate lucra și eficient'

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) şi-a dat acordul în şedinţa de joi pentru înfiinţarea Administraţiei Clădiri Rezidenţiale şi Administrative, care să se ocupe de lucrări de investiţii pentru clădiri rezidenţiale şi administrative.

Proiectul a fost aprobat cu 28 de voturi „pentru”, opt voturi „împotrivă” şi patru abţineri. El a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi, scrie news.ro.

„De vineri când a fost trimisă convocarea până astăzi s-a făcut toată documentaţia necesară înfiinţării acestei instituţii. Deci se poate lucra eficient şi în Primăria Capitalei, bravo”, a spus consilierul general USR, Matei Ţugui.

Potrivit proiectului de hotărâre, noua Administraţie va avea ca obiective iniţierea şi derularea unor acţiuni pentru realizarea lucrărilor de investiţii pentru clădiri rezidenţiale şi adminsitrative, programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, decontarea şi recepţia lucrărilor de construcţie, planificarea, cotnractarea şi monitorizarea lucrărilor de reparaţii, întreţinere, iginizare a lucrărilor.

Organigrama cuprinde 16 posturi, dintre care unul de conducere.

„Scopul urmărit este diminuarea actualelor dezechilibre dintre centru şi aria limitrofă provocate de dispersarea resurselor, finanţarea corespunzătoare a infrastructurii şi investiţiilor, dar şi acoperirea necesarului de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

Municipalitatea argumentează că la nivelul Capitalei există o structură care se ocupă la modul general de programul de investiţii, nefiind specializată pe acest segment de activitate.

Cu toate acestea, una dintre cele 22 de companii municipale înfiinţate de municipalitate este Trustul de Clădiri Metropolitane, care are ca obiect de activitate construcţia de locuinţe pentru tineri, locuinţe sociale, cămine de studenţi, de bătrâni, extinderi de şcoli etc. De altfel, o altă companie municipală este cea de Dezvoltare Durabilă, care are ca obiect realizarea de studii de oportunitate, fezabilitate şi proiecte tehnice pentru obiectivele de investiţii ale Capitalei.

