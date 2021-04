USR PLUS dă iama în SINECURILE din bani publici: membrii ATOP ar putea rămâne fără plăți

USR PLUS a depus o inițiativă legislativă de eliminare a indemnizațiilor pentru membrii Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică (ATOP), pentru că instituția reunește numeroși reprezentanți ai instituțiilor din sistemul de ordine publică și sunt remunerați de două ori pentru aceeași muncă, conform Mediafax.

ATOP are un rol pur consultativ, iar sarcina membrilor este deja realizată de alte instituții, precum: Consiliului Județean, Poliției de Frontieră, Poliției Locale, Jandarmeriei Române și ale Inspectoratelor pentru Situații de Urgență. USR PLUS și-a propus să corecteze paralelismul legislativ și să oprească risipa din bani publici”, anunță USR PLUS.

Citește și: Poliția Capitalei face PRECIZĂRI de ULTIMĂ ORĂ despre cei trei MORȚI de la Victor Babeș

Deputații USR PLUS Pollyanna Hangan, Cristina Rizea și Denisa Neagu au depus, marți, o inițiativă legislativă pentru modificarea și completarea Legii 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, astfel încât ATOP să-și desfășoare activitatea fără remunerarea membrilor ce o constituie.

„Timp de prea mulți ani au fost permise sinecuri prin care erau fidelizați oameni apropiați de diverși politicieni, problema cea mai mare fiind aceea că banii folosiți sunt bani publici, ai tuturor. USR PLUS și-a propus o reformă a celor peste 1300 de agenții, instituții sau autorități care folosesc bani publici și a căror activitate nu a urmat vreodată criterii de eficiență sau performanță. Autoritățile Teritoriale pentru Ordine Publică sunt doar un exemplu. Majoritatea celor care fac parte din ATOP la nivel județean/municipal au deja în atribuțiile de serviciu colaborarea inter-instituțională, informarea publicului despre activitatea lor, despre fenomenele antisociale desfășurate pe raza administrativ teritorială și despre măsurile luate și sunt deja remunerați, astfel că nu își are sens dubla indemnizație pentru aceeași activitate”, transmite deputatul USR PLUS Denisa Neagu, inițiatoare a proiectului.

În prezent, cheltuielile necesare pentru desfăşurarea activităţii Autorităţii teritoriale de ordine publică se suportă din bugetul municipiului Bucureşti, respectiv din cel al judeţului, iar activitatea membrilor este remunerată.

Inițiatorii susțin că o remunerație suplimentară prin simpla apartenență la acest organism este „profund injustă”.

„Rațiunea legiuitorului a fost de a crea un organism consultativ care să contribuie la creșterea gradului de securitate în comunitățile locale, nu de a institui o dublă remunerare a membrilor ce compun ATOP și care beneficiază deja de venituri în virtutea funcțiilor pe care le dețin. În acest sens, inițiativa vine să rezolve această problemă prin eliminarea indemnizației de ședință a membrilor ATOP, oprind astfel cheltuirea iresponsabilă a banului public”, subliniază deputatul USR PLUS Pollyanna Hangan, inițiatoare a proiectului.

Potrivit sursei citate. în urma informațiilor primite de la 33 de Autorități teritoriale pentru Ordine Publică, din totalul de 42, acestea au cheltuit în anul 2020 10,175,570.00 RON, dintre care aproape 10,000,000.00 RON numai pentru acoperirea indemnizațiilor de ședință. Totodată, inițiatorii proiectului arată că există discrepanțe foarte mari între aceste autorități, spre exemplu ATOP Ialomița a cheltuit 13,399.00 RON (pentru o singură ședință desfășurată în 2020), în timp ce ATOP Caraș-Severin a cheltuit 776,264.00 RON.

„Ne-am angajat să oprim risipa banilor publici și asta facem! Este inadmisibil ca membri unui organism cu rol consultativ, să fie dublu remunerați pentru aceeași muncă: odată pentru că au rol în instituțiile pe care le reprezintă și a doua oară pentru că sunt membri ATOP”, transmite deputatul USR PLUS Cristina Rizea, inițiatoare a proiectului.