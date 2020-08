USR-PLUS recunoaște că face ‘FIGURAȚIE’ la a doua primărie din România: ‘Șansele sunt mici. Știe toată lumea! I-am spus lui Emil Boc: ai procente cât China’

Bătălia pentru Primăria Capitalei se arată foarte intensă. Nu același lucru se poate spune la Cluj-Napoca, al doilea oraș din România ca importanță. Candidatul Alianței USR-PLUS recunoaște că nu are șanse reale în fața contracandidatului său, Emil Boc. Deputatul Emanuel Ungureanu, desemnat candidat în vară la alegerile locale, este realist și spune că Emil Boc (PNL) este simpatizat și popular:„Categoric are prima șansă Emil Boc!” Marea miză pentru reprezentanții USR-PLUS ar fi Consiliul Local.

„Un oraș nu poate să crească cu circ! Șansele sunt mici și știe toată lumea! Toată lumea știe că Boc e simpatizat, e superpopular, are un scor ca Kim Ir-sen.

Și atunci eu de ce am intrat în politică? Pentru profilul meu era mai comod să spun așa: m-am pregătit ca să fiu relevant în zona de sănătate ca asistent social clinician și ca om care conduce o asociație de 18 ani. Eram cel mai calificat ca să merg pe acest drum. Dar eu am o datorie și față de orașul meu, nu doar față de țară.

Am fost de ziua mea în martie, de ziua mondială a rinichiului, la domnul Boc și i-am spus ca un cetățean normal: Ai procente cât China. Ești iubit mai ceva ca Ceaușescu înainte de 1985, că după nu a mai fost... Vin cu tema asta! I-am spus să nu-și pună iepurași: republicani și au mai ieșit tot felul de țâș-pâși ca să mai muște de la USR-PLUS. Nu numai că vrea toată puterea, ci nu lasă să existe acele voci care aduc progres în zone fundamentale.

Trebuie să acceptăm competiția. Au fost oameni din Cluj care mi-au zis: dar cum îndrăznești să candidezi împotriva lui Boc? Oameni buni: relax! Trebuie să existe competiție de idei. Categoric are prima șansă Emil Boc!

Într-o confruntare cu Boc, care e atât de popular, e clar că multe persoane o să spună: păi erai bun pe zona de sănătate. Și eu zic la fel! (...) Am toată legitimitatea să candidez într-un oraș în care nu am nu are abecedarul civilizației: spitale, maternitate, spital județean...

Colegii mei nu-și pot crea notorietate într-o comunitate care nu prea absoarbe... Colegii mei sunt oameni care vor fi în CL și Consiliul Județean și vor demonstra că sunt oameni care nu au fost chiar atât de invizibili”, a precizat Emanuel Ungureanu în cadrul unui interviu.

Profil pe scurt: Emanuel Ungureanu

Emanuel Ungureanu este născut în Suceava. A absovit Facultatea de Istorie Filosofie a Universităţii "Babeş-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca iar în anul 2007 a înfiinţat Asociaţia pentru Solidaritate şi Empatie „Delia Grădinaru" care se ocupă de peste 100 de copii şi tineri cu insuficienţă renală cronică. „Candidatura mea la Primăria Cluj-Napoca are un sens bine stabilit, acela de a mobiliza energiile civice şi politice ale Clujului în jurul unui proiect major: spitale noi, de la zero, construite rapid în municipiu. Strâns legat de acest proiect de sănătate publică, este cel de modernizare a infrastructurii şi de extindere a liniei de troleibuz către Floreşti, dar şi a unei linii feroviare care să fluidizeze traficul în aceeaşi direcţie, un proiect viabil al trenului metropolitan", declara Ungureanu la lansarea candidaturii.