USR s-a făcut de râs: Numirea lui Alexandru Stănescu la ANRE este legală

Sesizarea USR privind numirea în funcţia de membru în Comitetul de reglementare al ANRE a lui Alexandru Stănescu nu încalcă Constituţia, iar numirea sa este legală, au decis, marţi, membrii PSD, PNL şi UDMR din Comisia pentru constituţionalitate a Senatului.

"Biroul permanent ne-a înştiinţat că grupul parlamentar USR a depus o sesizare la CCR privind neconstituţionalitatea numirii domnului Alexandru Stănescu, pe motivul că nu sunt respectate criteriile de promovare în această funcţie, având în vedere că nu avea cinci ani vechime (...). Ideea e că s-au încălcat articolele 17, 37 din Constituţie, nu ar fi îndeplinit criteriul de competenţă, conform Legii ANRE, şi, ca atare, să se constate că Hotărârea Biroului permanent reunit este neconstituţională. Punctul de vedere al PSD - PNL - UDMR a fost că sesizarea USR privind numirea domnului Stănescu este constituţională şi că nu se poate contesta o hotărâre a Biroului permanent reunit, având în vedere că plenul a votat în majoritate numirea dânsului. AUR şi USR au fost împotriva punctului de vedere exprimat de PNL - PSD - UDMR", a declarat, pentru AGERPRES, senatorul AUR Sorin Mateescu, vicepreşedinte al Comisiei pentru constituţionalitate.

Mateescu a adăugat că, din punctul său de vedere, Alexandru Stănescu nu îşi are locul la ANRE, pentru că s-au încălcat 'regulile minime de accedere într-o funcţie'.

"Eu am avut o afinitate către punctul de vedere al USR (...). Acest membru în Consiliul de reglementare al ANRE nu îşi are locul acolo, având în vedere că, pe de o parte, dacă stăm să gândim şi să luăm lucrurile firesc, dacă te duci la un angajator să te angajezi, te prezinţi, vii la un interviu. Acest domn nu a participat nici măcar în comisii la un interviu. Adică s-au cam încălcat regulile minime de accedere într-o funcţie. Măcar aşa, de bun simţ, mă prezint, am aceste studii, am CV-ul acesta, consider că mă pricep în acest domeniu datorită faptului că am competenţe în domeniu. Am votat un nume, practic, nu ştim ce gândeşte şi ce criterii de competenţă ar avea acest membru", a susţinut Mateescu.

În opinia sa, CCR o să respingă sesizarea formulată de USR, întrucât competenţa va aparţine unei instanţe de drept administrativ, care să stabilească, conform legii de organizare a ANRE, "dacă îndeplineşte acest domn condiţiile legale sau nu le îndeplineşte".

Marţi, Comisia pentru constituţionalitate a Senatului a dezbătut sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului nr. 49/2021 privind numirea unui membru în Comitetul de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei.

Este vorba de Alexandru Stănescu, care a fost ales, la sfârşitul anului trecut, de plenul comun al Parlamentului, în funcţia de membru al Comitetului de reglementare al ANRE.

Alexandru Stănescu este propus de grupul PSD, pe locul rămas vacant în urma demisiei lui Marian Neacşu. El a primit avizul comisiilor de specialitate din Parlament.

Sesizarea USR la Curtea Constituţională cu privire la Alexandru Stănescu a fost depusă la jumătatea lunii decembrie.