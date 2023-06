USR se uită strâmb la proiectul PSD de eliminare a pensiilor speciale: 'Sperăm să nu fie o şmecherie!'

Liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, marţi, referitor la faptul că PSD a depus în Parlament un proiect de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor, că speră ca acest act normativ să nu fie "o şmecherie", menţionând că USR a depus un proiect pe această temă încă de anul trecut şi este blocat de PSD şi PNL.

"USR a depus un proiect de abrogare a pensiilor speciale ale parlamentarilor anul trecut, pe 6 mai 2022, este înregistrat de un an şi ceva. De un an şi ceva, în Birourile permanente reunite, PSD cu PNL, domnul Ciolacu şi oamenii domnului Ciucă blochează acest proiect şi nu îi dau drumul către comisii, nu-l lasă să intre în circuitul parlamentar. Este un abuz neconstituţional fără precedent. Un an şi ceva, în fiecare Birou permanent reunit am cerut celor de la PSD şi PNL să dea drumul acestui proiect, nu le-am cerut să voteze, le-am cerut să dea drumul acestui proiect, aşa cum spune Constituţia. PNL şi PSD au ţinut cu dinţii la aceste pensii speciale ale parlamentarilor. Se pare că în sfârşit le-a venit mintea de pe urmă. Din nou vor să facă ceva, sper să nu facă o şmecherie ca data trecută, când au trecut proiectul în două zile, făcând un proiect neconstituţional", a spus Moşteanu la Parlament.

Întrebat dacă USR va vota proiectul PSD, Moşteanu a precizat: "La plen trebuie să ajungă, pe regulament, pe Constituţie, proiectul USR". "O să vedem ce proiect ajunge. Vom vedea ce fel de proiect este. Vom vedea dacă fac aceeaşi şmecherie pe care au făcut-o şi data trecută, adică s-au făcut că au trecut un proiect de pensii speciale, am atras şi atunci atenţia că ar putea fi neconstituţional şi, iată, a fost neconstituţional. Dacă va fi un proiect corect, care trece prin tot paşii, prin ambele Camere, îl votăm cu două mâini, dacă pot să spun aşa. Este un prim pas pe care noi, USR, îl cerem de un an şi ceva, de fapt de când am intrat în Parlament, în 2016", a adăugat Moşteanu.

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, a anunţat marţi că PSD a depus la Parlament un proiect de lege de eliminare a pensiilor speciale ale parlamentarilor.