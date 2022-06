UTA Arad l-a transferat pe argentinianul Cascini

Crescut la Estudiantes la Plata, Cascini a mai evoluat în Liga 1 la FC Botoşani şi Academica Clinceni, în Cipru la APOEL Nicosia, iar ultima sa echipă este The Strongest din Bolivia. În palmares are un titlu de campion, câştigat cu APOEL.Pentru Academica Clinceni, unde a lucrat cu Ilie Poenaru, actualul antrenor al arădenilor, a marcat în sezonul anterior şapte goluri şi a oferit o pasă decisivă în 19 apariţii."Ne bucurăm că am reuşit acest transfer, un transfer foarte important pentru echipa noastră. Am reuşit să aducem şi să transferăm un jucător care este în plin campionat, în acest moment joacă în Copa Libertadores. A fost greu din toate punctele de vedere, ne-am luptat cu mai multe echipe, dar împreună cu domnul Meszar am reuşit să facem acest transfer. Mă bucur că domnul Meszar m-a sprijinit total în acest demers al meu şi a făcut eforturi financiare pentru a-l aduce pe Cascini. Este un jucător pe care mi-l doream, un jucător cu care am mai lucrat, care se pliază pe toate zonele de la mijlocul terenului. În acest moment, în zona mediană, cred eu că aratăm foarte bine", a declarat Ilie Poenaru.Cascini este fiul lui Raul Cascini, fotbalist cu aproape 300 de meciuri pentru Independiente, Estudiantes la Plata şi Boca Juniors, în prezent director sportiv al celor de la Boca Juniors.UTA i-a transferat pe atacantul Claudiu Keşeru (FCSB) şi pe fundaşul albanez Erjon Hoxhallari (KF Tirana), iar Iacob, Balauru, Benga, Erico, Ubbink, Batha, Otele, Vukcevic, Isac şi Miculescu şi-au prelungit contractele cu UTA.''Bătrâna Doamnă'' s-a despărţit de croatul Filip Dangubic, lituanienii Modestas Vorobjovas, Rolandas Baravykas, Karolis Laukzemis, de Constantin Dima, de italianul de origine română Nicolao Dumitru Cardoso, de fundaşul rus Evgheni Şliakov şi de atacantul canadian Easton Ongaro.