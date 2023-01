UTA Arad l-a transferat pe Romario Benzar

Benzar s-a născut pe 26 martie 1992 la Timişoara, acolo unde a început fotbalul la Academia Srbjianka Giuchici. Fotbalistul are nu mai puţin de 19 selecţii în echipa naţională a României şi a evoluat ultima dată pentru Farul Constanţa. În palmares şi-a trecut un titlu de campion al României în sezonul 2016/2017 alături de Viitorul Constanţa.În carieră, Benzar a mai evoluat pentru Banatul Timişoara şi FCSB, dar şi Lecce şi Perugia, în Italia. În acest sezon, pentru Farul Constanţa, Benzar a jucat şapte meciuri, şase în Superligă şi unul în Cupa României. Pe prima scenă a fotbalului românesc, apărătorul lateral a jucat în 186 de meciuri, a marcat 9 goluri şi a oferit 21 de pase decisive.Benzar va ajunge sub comanda lui Laszlo Balint în Turcia la începutul săptămânii viitoare şi va termina stagiul de pregătire alături de noii săi colegi."Ne bucurăm că am reuşit să-l legitimăm pe Romario Benzar, un jucător important la nivelul fotbalului românesc. Vine de la liderul campionatului, vine cu experienţă importantă în spate şi sunt sigur că vine şi cu atitudinea corectă pentru a ne ajuta să ne îndeplinim obiectivul. În ceea ce ne priveşte, reuşim să aducem un jucător important pe o poziţie pe care eram descoperiţi mai ales acum, în această perioadă, când şi Marko Vukcevic se confruntă cu probleme de sănătate şi sperăm să ni se alăture cât de curând în cantonament.", a declarat antrenorul Laszlo Balint.UTA i-a mai adus în această iarnă pe atacantul muntenegrean Stefan Milosevic, legitimat ultima oară la FK Buducnost Podgorica, şi pe mijlocaşul brazilian Willie Barbosa (Club Jorge Wilstermann/Bolivia). Arădenii s-au despărţit în această iarnă de mijlocaşul Florentin Matei şi de atacantul elveţian Orhan Ademi.