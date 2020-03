'Vă ajutăm din Cluj!' - Grupul de solidaritate comunitară care ajută bătrânii și bolnavii, în timpul crizei provocate de coronavirus

Peste 450 de persoane au înființat la Cluj-Napoca un grup de solidaritate civică și comunitară al cărui scop este să organizeze voluntari care să ajute oameni în vârstă, persoane bolnave ori familii cu copii care nu trebuie sau nu pot să iasă din locuințe pentru cumpărături sau medicamente.

Potrivit unui comunicat al grupului „Vă ajutăm din Cluj!” transmis, luni, va fi organizat un program de livrări la domiciliu, care să respecte aceste nevoi speciale și care să mențină siguranța atât a voluntarilor implicați, cât și a beneficiarilor, potrivit Mediafax.ro.

„În vremuri de criză e nevoie de implicare și solidaritate! Odată cu trecerea țării la scenariul 3 al crizei coronavirus s-a format în municipiul Cluj-Napoca grupul de solidaritate comunitară ”Vă ajutăm din Cluj!”. Grupul are în prezent 450 de membri și reunește mai mulți cetățeni activi, sub coordonarea a trei organizații implicate civic din Cluj: Vedem Just, Civic Suport și Clujul Sustenabil. Principalul obiectiv este să organizeze eficient voluntari care să poată ajuta oameni în vârstă, persoane cu afecțiuni specifice ori familii cu copii care nu trebuie sau nu pot să iasă din locuințe pentru cumpărături sau medicamente. Va fi organizat un program de livrări la domiciliu, care să respecte aceste nevoi speciale și care să mențină siguranța atât a voluntarilor implicați, cât și a beneficiarilor”, se arată în comunicat.

Pentru a evita propagarea virusului, grupul se organizează pe rețelele de socializare și exclusiv online.

„Cumpărăturile vor fi plătite de solicitanți și se vor face în mare parte prin colaborarea cu câțiva furnizori din lanțul retail”, a explicat Cami Gui, voluntar care asigură contactul cu retailerii din partea organizației Clujul Sustenabil.

De asemenea, Ligia Măhălean, inițitoare a grupului, a afirmat că pe lângă activitatea de aprovizionare, se așteaptă să apară în timp și alte tipuri de nevoi, pentru care au început, deja, pregătirile.

„Este vorba despre procurarea și distribuția de echipamente de protectie, monitorizarea datelor persoanelor în carantină, discuții specifice cu autoritățile și ajutor oferit lor la cerere, chiar și o linie de consultații pe partea de anxietate și gestionarea stresului pentru medici”, a spus aceasta.

La rândul său, judecătorul Cristi Danileț, reprezentant al asociației VeDem Just, a subliniat că, prin acest demers, grupul civic vrea să ajute instituțiile statului în această perioadă de criză.

„O rețea de voluntari precum cea a noastră poate fi un suport pentru măsurile luate de Guvern dacă e nevoie. Dar extrem de importantă este solidaritatea în comunitate pe care o vom construi pentru a combate infecția”, a explicat Danileț.

Voluntarii din grup vor discuta cu asociațiile de proprietari și vor distribui informații despre ajutorul pe care ei îl pot oferi persoanelor vulnerabile, asigurarea unei activități fără riscuri și cu respectarea tuturor normelor de siguranță indicate de autorități fiind făcută cu ajutorul Crucii Roșii.

„Fiecare voluntar va trece printr-un instructaj specific”, au precizat inițiatorii grupului „Vă ajutăm de la Cluj!”.