Vă va AMUZA - Ce mesaj i-a transmis Simona Halep lui Darren Cahill de ziua lui

Simona Halep i-a transmis un mesaj amuzant fostului şi viitorului ei antrenor Darren Cahill, care împlineşte, miercuri, 24 de ani.

Jucătoarea clastă pe locul 5 mondial a dezvăluit la începutul mesajului postat pe Instagram o conversaţie avută cu tehnicianul australian despre ziua de duminică, conform News.ro.

"D, astăzi e duminică... e o zi liberă"

"Simo, dacă vrei să fii cea mai bună, duminica nu e o zi liberă. Taci şi treci la treabă!"

"Ok, boss".

Apoi, ea i-a urat la mulţi ani: "La mulţi an, D! Îţi doresc cele mai bune frumoase momente la sfaturile pe care le dai pe teren în timpul meciurilor!"

La 12 septembrie, Simona Halep a anunţat, într-un mesaj postat pe Facebook, că va relua colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill din sezonul viitor.

"Vă salut! Am nişte veşti extraordinare pe care vreau să vi le împărtăşesc. După un an fără el în echipă, sunt fericită să anunţ că Darren va reveni lângă mine din sezonul viitor. "D", ultima dată "te-am ucis" şi am de gând să te "ucid" din nou! Bine ai revenit! Abia aştept să terminăm ce am început! Pe curând!", a spus Halep.

Simona Halep a mai fost pregătităde Darern Cahill din 2015 până în 2018, după ce a lucrat anterior cu tehnicianul australian în cadrul programului Adidas de dezvoltarea a carierei tinerilor jucători.