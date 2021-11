Vadim Ceban, șeful Moldovagaz: Datoria a crescut din cauza prețului de achiziție din octombrie, de cinci ori mai mare

Datoria acumulată de Moldovagaz și din cauza căreia Moldova riscă să rămână fără gaze în următoarele 48 de ore a fost acumulată din cauza diferenței prețului de achiziție din octombrie, care a crescut cu 800 de dolari.

Explicațiile au fost oferite de șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei intervenții la „Ora Expertizei” de la Jurnal TV, transmite Știri.md.

Ceban a precizat că e vorba de o datorie de 1 miliard 300 de milioane de lei.

„Pentru septembrie am închis datoria cu forțele proprii. La moment, lucrăm și cu Guvernul pentru a remedia problema, sper că mâine, poimâine va fi o soluție.

În octombrie din cauza că prețul de achiziție a fost de 800 de dolari, dar în tarif este introdus prețul de achiziție de 150 de dolari.

Deci este o diferență de mai mult de cinci ori. Respectiv noi nu am avut posibilitatea, am avut un decalaj de casă și, respectiv, nu am putut să încasăm aceste mijloace de la consumatori, pentru că tariful nu a fost actualizat decât abia pe 10 noiembrie.

Acesta se referă doar la perioada 1 noiembrie încoace”, a declarat Ceban.

Șeful Moldovagaz a adăugat că despre această situație Guvernul a știut încă la începutul lui noiembrie și că a solicitat un împrumut.

„În afară de contract, noi am semnat cu Gazprom un protocol în care este scris foarte clar cum trebuie să acționăm în cazul achitărilor pentru octombrie și noiembrie.

Moldovagaz s-a adresat la Guvern, la Comisia pentru Situații Excepționale pentru a oferi un suport în formă de ajutor de stat, în forma unui împrumut ca să achităm pentru aceste luni.

Noi pe urmă întorceam aceste mijloace. Îmi pare rău că a ieșit acest lucru în spațiul public, dar despre acest lucru s-a știut demult”, a adăugat Ceban.

Precizăm că Gazprom a notificat Republica Moldova că ar putea stopa furnizarea de gaze peste 48 de ore, dacă astăzi nu-și va achita datoria curentă.

Reprezentantul Gazprom a precizat că noul contract a fost semnat cu Moldovagaz practic în condițiile Chișinăului, dar cu un punct esențial și important - plata sută la sută a plăților curente la timp.