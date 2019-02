Vadim Vasiliev, eliberat din funcţiile de vicepreşedinte şi de director general la AS Monaco

Preşedintele AS Monaco, Dmitri Ribolovlev, a anunţat, joi, eliberarea lui Vadim Vasiliev din funcţiile de vicepreşedinte şi de director general.

“În cei şase ani în care Vadim Vasiliev a muncit la AS Monaco, am parcurs împreună o cale lungă. Am obţinut numeroase succese: echipa noastră a urcat pe podiumul Ligue 1 de cinci ori, pentru prima dată în 17 ani clubul a câştigat campionatul Franţei şi a ajuns în semifinalele Ligii Campionilor. Totuşi, anul trecut s-au comis greşeli importante, ceea ce a dus la cele mai proaste rezultate sportive din ultimii şapte ani. Recent, m-am implicat activ pentru gestionarea şi reglarea problemelor clubului. Am luat decizii dificile, dar necesare după părerea mea. Am ţinut să îl sun personal pe Leonardo Jardim şi să îi cer iertare pentru greşeala comisă în luna octombrie. I-am cerut să revină la club pentru a conduce echipa şi am validat toate propunerile cu privire la venirea de jucători în perioada de mercato de iarnă. Este momentul schimbărilor. Şi aceste schimbări nu afectează doar lotul, ci şi conducerea. Am luat o decizie foarte dificilă pentru mine, aceea de a-l elibera pe Vadim Vasiliev din funcţiile de vicepreşedinte şi de director general al clubului. Îi sunt recunoscător pentru ce a făcut pentru club şi îi urez toate cele bune în viitor”, se arată într-un comunicat semnat de Ribolovlev.

Preşedintele grupării din Ligue 1 a precizat că la 22 februarie va prezenta Consiliului de Administraţie un nou candidat pentru postul eliberat de Vasiliev.