Văduva fostului solist, Chris Cornell, dă în judecată Soundgarden pentru redevenţe şi drepturi asupra unor melodii nelansate

Vicky Cornell, văduva fostului solist de la Soundgarden, Chris Cornell, care s-a sinucis în urmă cu doi ani, dă în judecată formaţia pentru datorii neplătite şi drepturi pentru şapte cântece nelansate, potrivit TMZ, potrivit news.ro.

În acuzaţie, Vicky Cornell pretinde că trupa datorează răposatului ei soţ sute de mii de dolari.

Ea consideră de asemenea că neplata drepturilor cuvenite fostului ei soţ "este o încercare de a nu recunoaşte înregistrări realizate de Chris Cornell înainte de a muri".

Vicky Cornell pretinde că Kim Thayil, chitaristul formaţiei Spundgarden, a pus în pericol familia lui Cornell când a sugerat că ea ar fi fost principalul obstacol în lansarea melodiilor, spunând că afirmaţiile lui Thayil au înşelat fanii formaţiei.

"Am discutat frumos, am sugerat că ar fi în beneficiul tuturor dacă trupa ar avea aceste înregistrări şi am putea să termină melodiile la care lucrăm", a declarat Thayil pentru Music Radar. "Dar pare că există confuzie între părţi cu privire la cum ar sta lucrurile şi cine ar putea beneficia. Şi a fost obositor. Şi nu putem continua până la o dată viitoare când cineva va realiza ce înseamnă ca pertenerii să aibă acces la material".

Chris Conell, lider al trupelor Soundgarden şi Audioslave, s-a sinucis pe 18 mai 2017, la vârsta de 52 de ani, după decenii în care a suferit de depresie şi în care a fost dependent de medicamente. El a avut trei copii, Toni, Lillian şi Christopher.