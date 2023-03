Val global de demonstraţii pentru protejarea climei: mii de elevi protestează împotriva schimbărilor climatice

Mii de elevi din lumea întreagă au defilat vineri pe străzile mai multor oraşe în cadrul unui protest coordonat la nivel global pentru a cere adoptarea mai urgentă a unor acţiuni privind combatarea schimbărilor climatice, informează DPA.

Organizaţiile de tineri School Strike for Climate şi Fridays for Future şi-au unit forţele pentru a organiza protestele climatice din acest an, care programează demonstraţii şi marşuri pe toate continentele, potrivit Agerpres.

Ziua demonstraţiilor de vineri a început în Noua Zeelandă şi a inclus mii de tineri protestatari care s-au reunit şi în oraşe din Europa.

Aproximativ 5.500 de persoane s-au alăturat grevelor organizate de Fridays for Future în Hamburg, potrivit Poliţiei germane, în timp ce mulţimi numeroase au defilat în oraşe din Italia, precum Roma, Florenţa şi Milano.

Elevi din Viena au protestat în faţa sediului Partidului Ecologist din Austria pentru a cere un efort politic mai concentrat.

Afişele purtate de tinerii protestatari conţineau mesaje care îndemnau la acţiuni concrete privind protejarea mediului înconjurător şi a climei.

"Clima se schimbă - de ce nu şi noi?" şi "Furia noastră este energie regenerabilă" sunt câteva dintre mesajele afişate de protestatarii din Florenţa, a precizat agenţia de presă italiană ANSA.

La Milano, gruparea activistă Extinction Rebellion a folosit sfeclă roşie pentru a colora în roşu sângeriu apa unei legendare fântâni din centrul oraşului în semn de protest şi a plasat mai mulţi peşti morţi în faţa unei clădiri guvernamentale, potrivit ANSA.

"Suntem profund îngrijoraţi de lipsa de acţiune a actualului guvern atunci când vine vorba despre protejarea climei", a declarat Angelo Bonelli, purtător de cuvânt al partidului Green Italia, în marja demonstraţiilor pentru climă organizate vineri la Roma.

Eforturile depuse de Guvernul de extrema dreaptă al prim-ministrului Giorgia Meloni pentru a transforma Italia într-un "centru european al gazului" vor face ca această ţară să devină încă şi mai dependentă de combustibilii fosili, a adăugat el.

Senatorul italian de extrema stângă Giuseppe De Cristofaro a făcut o declaraţie asemănătoare: "Secetele şi evenimentele de vreme extremă schimbă planeta noastră şi periclitează viitorul copiilor noştri".

În Germania, demonstraţiile pentru climă sunt planificate în aproximativ 200 de oraşe. La un marş din Hamburg, tinerii activişti au cerut acţiuni concrete pentru reducerea numărului de maşini, precum şi eforturi guvernamentale pentru a reduce tarifele feroviare şi îmbunătăţirea serviciilor de transport.

"Numărul maşinilor de pe drumurile din Germania trebuie să scadă", a declarat Annika Rittmann, o reprezentantă a grupării Fridays for Future. Ea i-a acuzat pe liderii politici germani că obstrucţionează aceste eforturi.

Tinerii din Noua Zeelandă au cerut interzicerea noilor explorări şi exploatări de carburanţi fosili, reducerea vârstei de vot la 16 ani şi mai multe zone marine protejate.

James Shaw, copreşedinte al Partidului Ecologist din Noua Zeelandă, a spus că ţara lui a avut "o întrezărire asupra unei posibile viziuni" despre viitorul climei.

"Distrugerile cauzate de inundaţiile din Auckland şi de ciclonul Gabrielle au fost covârşitoare. Oamenii şi-au pierdut multe rude şi nenumărate vieţi au fost afectate. Asta înseamnă schimbările climatice", a declarat el.

Mişcarea Fridays for Future a fost înfiinţată de activista suedeză pentru climă Greta Thunberg, care i-a atras pe mulţi tineri din lumea întreagă datorită activismului ei după ce a început să organizeze greve şcolare săptămânale şi proteste în faţa Parlamentului Suediei în 2018, când ea avea vârsta de 16 ani.