Valentin Crețu: 'Îmi doresc foarte mult să debutez la naţională. Eu trebuie să mă pregătesc, să am evoluţii foarte bune'

Valentin Crețu, jucătorul FCSB-ului,a declarat, joi, faptul că își dorește să debuteze la echipa națională a României, potrivit Mediafax, potrivit Mediafax.

La conferința de presă premergătoare partidei cu Gaz Metan Mediaș, din etapa 20 a Ligii 1,Valentin Crețu a spus că își dorește să joace la echipa națională și că, în opinia sa, ar fi trebuit să fie convocat până în acest moment: "Îmi doresc foarte mult să debutez şi la naţională. Eu trebuie să mă pregătesc, să am evoluţii foarte bune. Dacă voi fi convocat, cu cea mai mare plăcere o să dau 300%”.

”Eu zic că era bine să fiu convocat pentru evoluţiile mele, pentru că joc la Steaua şi am avut nişte evoluţii ok, din punctul meu de vedere. Eu sunt foarte liniştit tot timpul, nu am nicio grijă. Am o experienţă şi nu mi-e frică de nimic. Nu sunt mândru de cum am jucat până acum, dar eu zic că am avut o evoluţie bună”, a mai spus Crețu.

În clasamentul Ligii 1, FCSB se află pe locul 6, cu un total de 30 de puncte.