Valentin Florea, candidatul AUR la Primăria Sectorului 6: O singură capitală, o singură primărie, desființarea primăriei de sector!

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a prezentat astăzi, 30 martie, în cadrul unei conferințe de presă, candidatul pentru Primăria Sectorului 6 al Capitalei, în persoana lui Valentin Florea.

Valentin Florea este un om de afaceri născut și crescut în sectorul 6, care își iubește țara. Acesta a terminat Facultatea de Drept, iar experiența sa profesională atât în domeniul imobiliar, cât și în cel notarial îl va ajuta să elimine birocrația în Sectorul 6.

„Oameni buni, avem străzi fără astfalt, nu avem un spital în Sectorul 6, abia acum am intrat în legitimitate să se facă un spital după 34 de ani. Avem blocuri în continuare care nu au parte de canalizare. Administrația Școlilor din Sectorul 6 a distrus școlile din Sectorul 6. S-au schimbat șapte directori în patru ani de zile, această instabilitate politică nu poate să aducă ceva bun.

Îmi voi depune tot efortul pentru ca Sectorul 6 să arate ca o parte importantă a unei capitale europene, pentru că al nostru obiectiv este să existe o singură administrație, Mihai Enache să fie primar 8-12 ani, să nu mai avem șapte aparate administrative, sute de consilieri, instituții care nu aduc plus societății”, a declarat Valentin Florea, în cadrul conferinței de presă.

Acesta a făcut bilanțul actualului primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

„ În 2020 conducerea de azi a Sectorului 6, domnul Ciprian Ciucu, PNL-ist pe hârtie, USR-ist prin doctrină, ne-a promis cot la cot cu domnul Nicușor Dan apă caldă, deși această promisiune nu ține de primăria de sector. Apă caldă nu am avut, cartierul Militar o poate spune, de asemenea și Crângași. Tot în 2020 am avut promisiunea a 257 de blocuri reabilitate, din păcate au fost reabilitate 31 de blocuri. A promis 12 creșe, una finalizată și 12 grădinițe, două finalizate. În condițiile în care în fiecare an se nasc în sector o mie de bebeluși. Suntem într-o situație grea, tocmai doctrina sa useristă nu încurajează demografia. A promis că locuințele sociale, cele 257 de locuințe sociale nu au fost nici acum finalizate, un proiect început în mandatul lui Gabriel Mutu”, a subliniat Florea.

La eveniment a fost prezent și Mihai Enache, candidatul AUR pentru Primăria Capitalei.

„Am încredere în Valentin că va duce o luptă de la egal la egal cu un primar de natură USR-ist, vopsit PNL în 2020 și azi susținut de PSD și Partidul Comasat Român”, a declarat Mihai Enache.

La rândul său, Marius Lulea, prim-vicepreședinte AUR, a vorbit despre comasarea total neconstituțională a alegerilor locale cu cele europarlamentare.

„Chiar în aceste momente noi ne aflăm într-o lovitură de stat. Partidul Comasat Român, două relicve ale trecutului care s-au născut din asasinatele din 1989 vor să mențină puterea contrar voinței românilor. Românii nu îi mai vor, dar ei inventează tot felul de lucruri pentru a rămâne la putere. Dacă în trecut au decis ca primarii să fie aleși într-un singur tur, fapt ce a instituit domnia baronilor în fiecare localitate din România, astăzi, din panica față de AUR au trecut la comasarea alegerilor. Au lăsat vreo 30 de zile penttu ca românii să poată semna susținerea pentru un partid sau altul”, a declarat Marius Lulea.