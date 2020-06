Valentin Ion Voicu: Lucrările la Complexul Multifuncțional de la Școala nr. 92 din Sectorul 3 continuă în ritm alert

Consilier general al Municipiului București, Voicu Ion Valentin, anunță că lucrările la Complexul Multifuncțional de la Școala nr. 92 din Sectorul 3 continuă în ritm alert.

„Lucrările sunt realizate de către Trustul de Cladiri Metropolitane pentru Municipiul București”, a punctat Voicu.

În calitate de consilier general al Municipiului București am susținut și am votat construirea sălii de sport de la Școala Gimnazială nr.92.

Realizarea obiectivului de investiții este necesară pentru îmbunătățirea condițiilor de desfăsurare a orelor de educație fizică și sport ale elevilor, cât și pentru desfășurarea altor activități culturale și recreative în afara orelor de curs, în beneficiul elevilor.

Sala de sport, cu teren interior multifuncțional pentru handbal, baschet, volei, fotbal și teren exterior pe terasa este un model (tip) de sală de sport, destinat obiectivului. Construcția cu un regim de înălțime parter + mezanin și terasă, este configurată astfel: la parter sunt prevăzute aparatul de intrare cu cabină pază, vestiarul de grup sanitar și dus pentru persoanele cu dizabilități, cabinet medical și terenul multifuncțional (handbal, baschet, volei, fotbal). La mezanin sunt amplasate vestiarele. La nivelul terasei este amplasat un teren de sport exterior, prevăzut cu o incintă perimetrală cu rol de protecție fonică. Structura este realizată din stâlpi de beton armat și grinzi metalice pentru planșeul terasei. Închiderile sunt realizate din pereți de zidărie termoizolați și finisați cu plăci compozite, în timp ce deschiderile vitrate și translucide sunt realizate din tâmplărie din profile de aluminiu, geam termoizolant și panouri din policarbonat.

În calitate de fost consilier local al Sectorului 3 și membru al consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 92, în mandatul din 2012-2016, am susținut modernizarea unității de învățământ, precum și a modernizării infrastructurii școlare încă din anul 2012. În actualul mandat de consilier general al Municipiului București, am votat și am susținut realizarea investiției privind construirea de săli de sport la nivelul Municipiului București”, se arată pe pagina de Facebook a lui Voicu.