Valentin Ivancea, candidat PSD la Senat: 'Exemplul de bune practici de la UMFST Târgu Mureş sper să îl replicăm la Bacău'

Preşedintele Consiliului Judeţean Bacău, Valentin Ivancea, a declarat, marţi, în urma unei întâlniri avute cu rectorul Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureş, profesor doctor Leonard Azamfirei, candidat PSD la Senat, că la nivelul judeţului Bacău se doreşte o reorganizare a sistemului medical şi că speră ca exemplul de la UMFST să fie replicat de administraţia băcăuană.

"Am venit ţintit la Universitatea de Medicină pentru a avea o întâlnire cu domnul rector Leonard Azamfirei, să ne împărtăşească experienţa dânsului la modul de organizare a secţiei externe COVID existentă la universitate. Intenţionăm să facem acelaşi lucru la nivelul judeţului Bacău, încercăm să facem o reorganizare a sistemului medical, un management integrat la nivelul judeţului Bacău, în aşa fel încât să fim cât mai eficienţi. Sunt bucuros să văd un exemplu de bune practici la universitate pe care sper să îl replicăm şi la Bacău", a declarat preşedintele CJ Bacău, Valentin Ivancea, care a fost însoţit la întâlnirea de la UMFST Târgu Mureş de o serie de candidaţi ai PSD la alegerile parlamentare, potrivit agerpres.ro.

Europarlamentarul Dragoş Benea, preşedintele PSD Bacău, a arătat, în acelaşi cadru, că dacă la capitolul sănătate şi lupa anti-COVID judeţul Mureş este net superior Bacăului, la infrastructură lucrurile stau complet invers.

"Am remarcat centura ocolitoare Târgu Mureş la bugetul pe 2020, adoptat prin asumare, beneficia de o alocare superioară centurii municipiului Bacău. Nu ar fi nimic rău, dar centura Bacău avea contractul semnat (...) iar pentru centura Târgu Mureş nici procedura de achiziţie nu era începută. A fost, într-un fel, pentru noi, pentru băcăuani, o jignire din partea Guvernului Orban, dar centura Bacău au promis că îi vor da drumul chiar pe 3 decembrie, în condiţiile în care contractul a fost semnat pe 22 decembrie 2018, au început lucrările în martie 2019, în timpul protestelor (...) Şi noi am considerat că este un şantier extrem de dinamic la nivel naţional în care a fost implicat şi domnul Valentin Ivancea cât timp a fost subprefect şi prefect al judeţului Bacău. Şi la Târgu Mureş, dacă veţi avea parte de un constructor bun, cum am avut noi, vor fi totuşi probleme de ordin birocratic (...) Asta e o veste proastă, nu sunt fericit că nu se lucrează la centura Târgu Mureş. La sănătate sunteţi, însă, într-o situaţie net mai favorabilă decât noi, pe mine m-au şocat nişte cifre. Am înţeles că în lupta anti-COVID la Mureş sunt implicaţi peste 110 rezidenţi", a susţinut liderul PSD Bacău.

În context, Dragoş Benea a arătat că formaţiunea sa propune liste de candidaţi cu persoane bine pregătite pe domeniile lor de activitate, unii dintre ei aflaţi la prima experienţă electorală şi că aceasta este faţa noului PSD.

La conferinţa de presă de la Târgu Mureş au mai participat Lucian Bogdănel, candidat PSD Bacău la Camera Deputaţilor, şi Dumitriţa Gliga, candidat la Camera Deputaţilor din partea PSD Mureş.