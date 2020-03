Valeria Luiselli a fost desemnată câştigătoarea Rathbones Folio Prize acordat în Marea Britanie pentru romanul său "Lost Children Archive", descris drept "singular, prolific, extraordinar", informează luni Press Association.

Autoarea mexicană a câştigat distincţia Rathbones Folio Prize şi 30.000 de lire sterline pentru cel de-al treilea roman al său, "Lost Children Archive", care spune povestea fictivă a unei vacanţe de familie şi a tentativei copiilor de a trece graniţa în Statele Unite.În competiţie pentru acest premiu s-au mai aflat "On Chapel Sands" de Laura Cumming, "The Topeka School" de Ben Lerner şi "Grand Union" de Zadie Smith.La acest premiu au fost de asemenea nominalizate "Vertigo & Ghost" de Fiona Benson, "Constellations" de Sinead Gleeson, "Victory" de James Lasdun şi "Guest House For Young Widows" de Azadeh Moaveni."Într-un an cu cărţi strălucite, "Lost Children Archive" de Valeria Luiselli este alegerea noastră în unanimitate în calitate de câştigător al Rathbones Folio Prize 2020 şi suntem cu toţii entuziasmaţi şi încântaţi să putem sărbători această performanţă autentică şi valoroasă a unui roman - o călătorie, un documentar, un portret al familiei şi al teritoriilor de la frontiera americană şi o călătorie prin conceptul de acasă şi de apartenenţă", a declarat Paul Farley, preşedintele juriului, care a descris romanul drept "o carte singulară, prolifică, extraordinară".Ceremonia de decernare a distincţiei Rathbones Folio Prize, programată la Biblioteca Naţională a Marii Britanii, a fost anulată din cauza pandemiei de coronavirus şi înlocuită cu un eveniment online.Lanţul britanic de librării Waterstones a anunţat că va oferi cinci sute de exemplare din cartea scrisă de Valeria Luiselli persoanelor aflate în autoizolare acasă.Rathbones Folio Prize este un premiu înfiinţat în 2013 şi se adresează scriitorilor din toată lumea, notează Press Association