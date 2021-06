Valerică Găman, după transferul la noua echipă: 'Ar fi superb să fiu campion şi cu Universitatea Craiova'

Fundaşul central Valerică Găman a declarat, joi, într-un interviu, că "ar fi superb" să fie campion şi cu noua sa echipă, Universitatea Craiova, după experienţa cu Astra Giurgiu din sezonul 2015-2016, potrivit agerpres.ro.

"Am venit cu gândul de a face o treabă bună aici. Nu vreau să fac declaraţii pompoase pentru că ştiu ce aşteaptă toată lumea de la noi. Când am marcat împotriva Universităţii în finala Cupei României nu mă gândeam că voi ajunge aici. Dar la o săptămână după finală am fost contactat, a fost o negociere corectă şi am semnat. Vreau ca în ultima parte a carierei mele să joc în faţa craiovenilor. Ar fi superb să fiu campion şi cu Universitatea Craiova. Pentru că dintre toate cele trei trofee câştigate în România (n.r. - titlul, Cupa României şi Supercupa României) cred că cel mai de preţ este titlul. E un sentiment special şi aş vrea să-l retrăiesc după experienţa de la Astra. OK, şi o Cupă e frumoasă, dar pentru băieţii din lot care nu au câştigat campionatul până acum, spun că titlul este ceva aparte", a afirmat Găman într-un interviu postat pe pagina oficială de Facebook a clubului Universitatea Craiova.

"Eu nu am venit aici să iau locul nimănui, am venit să mă pun la dispoziţia clubului şi a antrenorului. Iar dacă se va apela la mine o să joc cu cea mai mare plăcere. Sper ca suporterii să fie alături de noi, să ne susţină, pentru că acest lucru contează enorm când te afli pe teren. Va fi un campionat mult mai bun pentru că au intrat şi echipe cu tradiţie în Liga I... şi Farul cu Viitorul au fuzionat... deci va fi interesant de văzut", a adăugat fundaşul.

Fotbalistul Valerică Găman, care a jucat în sezonul trecut la Astra Giurgiu, echipă care a retrogradat din Liga I, s-a transferat, miercuri, la Universitatea Craiova. Internaţionalul de 32 de ani a adunat 25 de partide în Liga I în ultima stagiune şi a marcat un gol.

Fundaşul şi-a început cariera la FC Universitatea Craiova, după care a mai jucat la Dinamo, Astra Giurgiu, Karabukspor, FCSB şi Al-Shabab, înainte de a reveni, în 2020, la Astra. El are 14 selecţii şi un gol la echipa naţională a României.