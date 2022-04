Valerie Cioloș, dezlănțuită de Paște: Mă rog să am credință când asist la nesimțire și manipulare

Soția fostului președinte USR Dacian Ciolos, Valerie Cioloș, a postat pe Facebook un mesaj de Paște în care scrie că își dorește să poată avea măcar puțină credință în Dumnezeu.

"Astăzi un mesaj de mare speranța, Hristos a Înviat! Am revăzut mini-seria “Iisus din Nazareth” de Franco Zeffirelli. Recomand să vă uitați, să ne amintim, să învățam, iarăși și iarăși din aceasta poveste istorică, atât de spirituală… și totodată profund umană. Mă întreb… oare dacă as fi fost acolo atunci, L-as fi recunoscut? Oare inima mea ar fi fost pătrunsă de mesajele Lui? Oare as fi găsit echilibrul just intre mintea care analizează și inima care simte direct?

Mă rog astăzi să pot iubi mai mult, să am destulă credință măcar cât "un bob de muștar" în Dumnezeu chiar și atunci când văd nedreptate, când asist la nesimțire, manipulare sau la negare a liberului arbitru al altora. Știu că ne Vezi, că nimici nu rămâne nesocotit. Mă rog să nu uit niciodată acest lucru. Amin", scrie Valerie Cioloș pe Facebook.