Valeriu Gheorghiță și Andrei Baciu, APOSTROFAȚI de un medic de familie: Am o reținere vizavi de AstraZeneca

Un medic din Giurgiu le-a spus lui Valeriu Gheorghiță și lui Andrei Baciu că ar vaccina cu plăcere, dar ar prefera cu Johnson&Johnson, pentru că este monodoză. În plus, medicul a cerut adrenalină, pentru că nu găsește pentru achiziție.

După vizita la centrele de vaccinare din Giurgiu, coordonatorul CNCAV, Valeriu Gheorghiță, și secretarul de stat Andrei Baciu au participat la o conferință de presă, unde au fost invitați și medici, conform Mediafax.

În cadrul întâlnirii, medicul Rodica Bușcu a spus că vrea să vaccineze persoane împotriva COVID-19, dar ar prefera Johnson&Johnson, nu pentru că ar avea ceva împotriva AstraZeneca, ci pentru că preferă monodoza.

„Aș vrea să spun: eu mi-am exprimat dorința să particip la campania de vaccinare. Eu știu că vă adresați și poate ne distribuiți vaccin AstraZeneca, dar eu doresc Johnson&Johnson. Dau explicație de ce. Se face o singură doză, modul de păstrare este în frigider ca și celelalte vaccinuri pentru sugari, pe care le am și mobilizarea va fi mult mai ușoară. Opțiunea că vreți să facem noi AstraZeneca o înțeleg. Noi, ca medici de familie suntem cei mai apropiați de pacienții noștri, ei au încredere în ce le spunem noi, dar am o mică reținere aici. Nu că vaccinul nu ar fi bun. Am spus, am o experiență de 40 de ani. Vaccinez copil de 3 kilograme. Știu că reacțiile depind de organismul omului. Nu se știe omul ce a avut și a răspuns negativ la vaccin. Și există o incidență”, a spus dr. Rodica Bușcu.

Medicul a mai spus că după ce vor începe vaccinarea medicii de familie au nevoie de doze de adrenalină, produs care se găsește foarte rar.

„Vă rugăm să ne ajutați cu doze de adrenalină. Eu vă spun că la momentul de față vaccinez sugari și copii de 5, de 6 ani, de 14 ani. Nu am adrenalină. Pentru că nu se găsește. Când s-a găsit... are un termen foarte scurt de valabilitate, deci vă închipuiți la ce risc suntem supuși și ce mare responsabilitate avem. Mulțumesc bunului Dumnezeu că în 40 de ani nu am avut niciun fel de șoc anafilactic sau alte tipuri de reacții”, a mai spus medicul.

Dr. Rodica Buscu a precizat că a avut COVID în decembrie și este programată împreună cu soțul la vaccinarea cu ser de la Pfizer.