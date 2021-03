Valeriu Gheorghiţă spune că nu a avantajat-o pe Simona Halep, care a fost vaccinată cu Pfizer: Este o situaţie care a fost impusă pentru o campioană

Medicul Valeriu Gheorghiţă a explicat, vineri seară, că nu s-a făcut nicio excepţie pentru Simona Halep, ea fiind vaccinată cu serul Pfizer pentru a completa cât mai repede schema de vaccinare, astfel încât să poată participa la competiţii, anunță news.ro.

Valeriu Gheorghiţă a fost întrebat vineri seară, la Digi 24, de ce Simona Halep a fost vaccinată cu serul Pfizer, în timp ce pentru profesori s-a ales vaccinul AstraZeneca şi a afirmat: ”În ceea ce priveşte opţiunea de a o vaccina pe Simona Halep cu Pfizer, având în vedere competiţiile la care urma să plece, trebuia aleasă, din ceea ce eu ştiu, o schemă de vaccinare care se completa după o perioadă foarte scurtă şi atunci trebuia să se petreacă practic un vaccin care avea cea mai scurtă perioadă dintre cele două doze. Nu am făcut o excepţie, este o situaţie care a fost impusă pentru o campioană a României. (...) Cred că trebuia să facilităm plecarea la Olimpiadă, plecarea la turneele care urma să se aibă”.

În ceea ce priveşte etapa specială de vaccinare pentru personalul din învăţământ, Gheorghiţă a arătat că nu a fost impus un tip de vaccin, ci a existat un excedent la acel moment de AstraZeneca şi Pfizer şi s-a ţinut cont de restricţiile privind vârsta care erau în vigoare la acel moment.

”Nu a fost o impunere a tipului de vaccin. La acel moment, noi am organizat acea etapă specială de vaccinare pentru personalul din învăţământ, nu am avut suficiente doze disponibile dintr-un singur vaccin, am avut vaccin excedent de la Pfizer şi de la AstraZeneca şi atunci, ţin eu minte, vaccinul de la AstraZeneca avea acea limitare superioară de vârstă la 55 de ani şi pentru a acoperi toate persoanele eligibile am propus ca persoanele sub 55 de ani să poată să opteze pentru AstraZeneca, dar asta nu înseamnă o impunere şi o obligativitate”, a mai afirmat Valeriu Gheorghiţă.

Jucătoarea Simona Halep a declarat, vineri, la plecarea în SUA pentru a participa la turneul de la Miami, că a doua doză a vaccinului împotriva coronavirusului i-a fost administrată cu două zile mai devreme decât era programată şi că nu a avut nicio reacţie adversă.