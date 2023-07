Valeriu Turcan: Să stam liniștiti la locurile noastre privind contemplativ la ceea ce pare a fi un adevărat război economic global?

Săptămana trecuta, China a devansat Japonia, devenind cel mai mare exportator de automobile. In 2000 nici nu exista măcar in topul primilor 10 producători. Președintele Chinei avea dreptate, asistam la schimbări spectaculoase, susține Valeriu Turcan pe contul sau de Facebook.

Competiția geopolitică si economica sau cum i s-o mai zice la seminariile savante nu vizează doar tehnologiile spațiale, semiconductorii, valutele, inteligenta artificiala sau rezervele de litiu pentru baterii. Merge pana la standarde de telecomunicații, automobile, standarde de siguranța alimentara si chiar pana si la tutun.

Dupa 500 de ani de fumat clasic care a ucis mai mult ca orice molima, produsele din tutun încălzit, bazate pe o inventie europeana aveau șansa sa devină noua moda globala, ușor ușor noul standard in materie. Dar ce te faci cu apropierea dintre OMS si China, care de la marea pandemie joaca in tandem.

Evident ca nu toate țările produc astfel de dispozitive si in consecință, OMS a luat in colimator fix produsele tehnologic avansate, aproape uitând de fumatul cauzator de boli, precum si de traficul international de produse de vapat cu arome chimice similare bomboanelor, făcute in laborator in Asia pentru a atrage copiii.

Aproape toate știrile importante din aceasta perioada, de la Nvidia la Intel si pana la țigări au legătură, sub o forma sau alta, cu rivalitatea economica in creștere la nivel international.

Ar fi genial daca undeva in Romania, asa cum exista statul major al Apărării sa existe si statul major al Economiei, atent la toate capcanele elaborate care ne tot sunt livrate din interese economice. N-am exploatat nici aurul din munți, nici gazele din Marea Neagra, in curând nu vom mai intra nici in păduri din cauza urșilor, nici turism dar nici vanatoare, am început sa pierdem exploatarea lemnului. Sa nu exportam nici miei, sa nu recoltam nici prea multe rapane din mare. Cu alte cuvinte, sa stam liniștiti la locurile noastre privind contemplativ la ceea ce pare a fi un adevărat război economic global.