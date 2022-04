Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei: Nu vom face acțiuni de binefacere! Cine nu plătește i se taie gazul! Peste 5500 de sancțiuni și să așteaptă doar să încasăm?

Ambasadorul Rusiei în România , Valery Kuzmin, susține că țara sa vorbește foarte serios despre plata gazului de către ”țările neprietenoase” așa cum a fost declarată și România. Gazul livrat de Federația Rusă trebuie plătit, iar cei care au contract direct cu Gazprom trebuie să facă asta în ruble în conformitate cu decretul prezidențial al președintelui Federației Ruse.

El susține că occidentalii au impus peste 5.500 de sancțiuni țării sale care nu mai vrea să stea doar să încaseze și va începe să și riposteze:

”Este nevoie de ceva timp pentru a rezolva problema privind plata gazelor. În plus, această decizie are un caracter principial, bazată fiind pe atitudinea noastră față de cele 5500 de sancțiuni occidentale adoptate împotriva Rusiei și este greu de presupus că va fi revizuită. Occidentul nu are de gând să revizuiască aceste sancțiuni, ba amenință cu cele noi. Dacă va fi, în acest caz, oprit gazul dacă nu vom primi plata? Va fi. Am formulat deja acest răspuns într-o formă aforistică: Nu sunt bani, nu este nici gaz. Nu avem nici un motiv pentru a continua această acțiune de binefacere în privința Occidentului, care ne-a declarat inamic și încearcă să frâneze dezvoltarea noastră, nutrind pentru noi cele mai sumbre și inacceptabile obiective”, a spus ambasadorul Rusiei într-o conferință de presă.