Vama Veche cu prețuri de Monaco! 40 de lei o ciocolată; pufuleții - 9 lei: 'Mă băiatule, unde am ajuns?' / VIDEO

De 1 Mai, Vama Veche devine epicentrul distracției pentru tineri, atrăgând an de an o mulțime de petrecăreți dornici să se distreze până în zori. Patronii de magazine și de pensiuni știu că acesta este un moment de aur și își ajustează strategiile pentru a obține profituri cât mai mari din această oportunitate.

O tânără a ales să evidențieze discrepanța între prețurile practicate și...conceptul de Vama Veche, arătând ce a putut cumpăra cu doar 50 de lei. Este evident că Vama Veche nu mai este doar un mic sat pescăresc, ci a devenit o destinație în care costurile cresc constant în ultima perioadă. Chiar concurând cu destinații luxuriante, precum Monaco.

Tânăra prezentă în stațiunea de pe litoralul românesc de 1 Mai și-a propus să analizeze prețurile practicate în magazinele din zonă, postând pe TikTok ceea ce a văzut la fața locului. Unele prețuri frizează bunul simț.

„Dacă tot suntem în Vama Veche, vreau să mă conving dacă e scump în Vamă, cum am tot auzit. Să vedem care sunt preţurile! Ia uite! 500 de mililitri (n.r. de suc Fanta), 12 lei şi 50 de bani. Uite, şi Cola la fel! Stop, stop! Până aici, gata! O pungă de Bake Rolls, cât are? 80 de grame, uite cât e, 14 lei! Te rog! Snickers, 12 lei. Am venit cu 50 de lei. Vreau să văd ce pot să-mi iau cu 50 de lei. Să nu cumva să vreţi să vă luaţi cafea! (n.r. arată spre un preţ de 42 de lei)”, a spus tânăra în postarea de pe TikTok.

O pungă de pufuleți - 9 lei. Aproape doi euro! „Pe ăştia ţi-i iei când eşti sărac şi efectiv n-ai ce să mănânci“

„Nu se mai poate aplica chestia aia că te duci la o fată cu o ciocolată. 40 de lei. 25 de lei o d-asta de… (n.r. biscuiţi cu ciocolată). 40 de grame de Pringles, 15 lei. Varianta mare, 165 de grame, 28 de lei. Un corn 7Days Max, 12 lei. Mă băiatule, unde am ajuns? În ce lume cineva ar da 28 de lei pe o cutie?”, s-a întrebat retoric fata.

„9 lei pufuleţii ăştia, că pe ăştia ţi-i iei când eşti sărac şi efectiv n-ai ce să mănânci. Vreau să plec de aici că sunt foarte scumpe, sunt mai scumpe decât ştiam eu, oricum, mai scumpe decât anii trecuţi. Şi totuşi Vama Veche e Vama Veche, frate, dacă era la Loft mai înţelegeam”, a mai spus tânăra.