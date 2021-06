Vânzările de automobile electrice şi hibride pe piaţa chineză ar urma să crească exponențial în următorii ani

Vânzările de automobile electrice şi hibride (EV) pe piaţa chineză ar urma să crească anual cu peste 40% în următorii cinci ani, a estimat vineri Fu Bingfeng, vicepreşedinte executiv la Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM), transmite Reuters, citat de agerpres.

La o conferinţă de presă a CAAM, Fu Bingfeng a indicat că Asociaţia se aşteaptă ca anul acesta să fie livrate 1,9 milioane de automobile electrice şi hibride, iar anul viitor 2,7 milioane.

Producătorii de vehicule electrice şi hibride, cum ar fi Tesla Inc, Nio Inc, Xpeng Inc şi BYD, îşi extind capacităţile de producţie în China, unde autorităţile promovează automobilele ecologice pentru a reduce poluarea.China ar putea extinde dincolo de 2022 subvenţiile acordate pentru achiziţionarea de automobile electrice şi hibride, pentru a sprijini dezvoltarea acestui sector, a afirmat la aceeaşi conferinţă Wan Gang, consilier guvernamental, cunoscut în presa chineză drept "tatăl EV".După publicarea estimărilor CAAM, acţiunile producătorilor de vehicule electrice şi hibride au urcat pe pieţele bursiere.Au crescut şi titlurile principalilor producători de baterii pentru vehicule electrice: CATL, Hunan Zhongke Electric Co Ltd, Ningbo Rongbay New Energy Technology Co Ltd, Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd şi BYD.Vânzările auto pe piaţa chineză au scăzut cu 3% în mai, încheind cele 13 luni de creştere consecutivă, începând din aprilie 2020, după criza provocată de pandemia de coronavirus (Covid-19).Luna trecută, livrările pe cea mai mare piaţă auto din lume au totalizat 2,13 milioane de vehicule, comparativ cu perioada similară din 2020, a informat recent Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM).În primele cinci luni din acest an, vânzările au crescut cu 36%, la 10,88 milioane de vehicule.Deficitul global de semiconductori şi creşterea preţurilor materiilor prime au afectat semnificativ producătorii auto din China, a afirmat Chen Shihua, din cadrul CAAM. Acesta a adăugat că Asociaţia Producătorilor Auto din China îşi menţine previziunile pozitive privind sectorul auto.Anterior, CAAM previziona o creştere a vânzărilor pe piaţa auto chineză de 6,5% anul acesta.Ca un semn promiţător pentru producătorii auto globali care au investit masiv în China, livrările de automobile electrice şi hibride s-au majorat cu 160% în mai, la 217.000 unităţi.Autorităţile de la Beijing vor ca automobilele electrice şi hibride să reprezinte 20% din totalul vânzărilor auto până în 2025, faţă de aproximativ 5% acum.