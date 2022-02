Vânzările online de modă în România au crescut cu aproape 26% anul trecut, iar magazinele online vor crește prețurile în acest an (studiu)

Vânzările online de modă în România au crescut cu aproape 26% anul trecut faţă de 2020 şi se preconizează că vor continua să crească cu 22% în 2022, potrivit unei analize realizate de un motor de căutare online de fashion, conform Agerpres.

Pe de altă parte, majoritatea magazinelor online (55%) au confirmat că vor creşte preţurile în acest an.Creşterea e-commerce în segmentul modei, atât în 2021 cât şi ulterior, este susţinută de o saturaţie mai scăzută a pieţei: ponderea utilizatorilor de internet este încă mică în România, comparativ cu alte pieţe din Europa Centrală şi de Est, dar este în creştere, arată analiza Glami "Year in Review" .Printre principalele provocări ale anului 2021, magazinele de modă online au menţionat concurenţa mai puternică pe piaţă, gestionarea stocurilor, costurile majorate de marketing şi publicitate şi profitul diminuat de necesitatea de a oferi discount-uri mai mari. Pe de altă parte, problemele de confidenţialitate legate de actualizarea iOS pentru iPhone/iPad, angajarea ori concedierea personalului sau procesarea comenzilor returnate nu sunt considerate impedimente majore.E-tailerii prezenţi pe platforma www.glami.ro afirmă că mediul de piaţă va rămâne complex în 2022, cu noi provocări de abordat, precum întârzierile în transport, în producţie şi creşterea costurilor, depăşite de o situaţie geo-politică instabilă. Sondajul Glami "Year in Review" a confirmat că 55% dintre jucătorii e-commerce intenţionează să mărească preţurile în 2022. Majoritatea acestor magazine au prezentat planuri de creştere a preţurilor cu 6-10% - un procent mai mare decât în Cehia, dar mai mic decât în Ungaria.În 2021 românii şi-au îndreptat atenţia asupra unui nou trend, care a făcut vâlvă în mediul online - "athleisure", centrat pe colanţi evazaţi (+ 63%), un look confortabil şi în acelaşi timp elegant. Alte stiluri online sunt Y2K cu influenţa anilor '70 (care a înregistrat +51% mai multe căutări în jurul piesei sale centrale - vesta tricotată) sau noua tendinţă extravagantă - ce are căutări în creştere pentru: corsete (+ 49%), jachete (+ 84%), pantaloni din catifea (+ 117%).