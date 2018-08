Varujan Vosganian, atac la protestatarii din Piața Victoriei: înțepătură pentru Klaus Iohannis

Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, a scris, miercuri, pe Facebook că în anii '90 a participat la numeroase mitinguri pentru susținerea liderilor Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Radu Câmpeanu, însă fără a se întrece în „obscenități”, făcând referire la protestele care au loc în România. El susține că liderii politici din anii 90 nu ar fi încurajat astfel de ”rafinamente sublime”, cu referire directă la discursul președintelui Klaus Iohannis.

Citește și: SURSE - TENSIUNI între Liviu Dragnea și Gabriela Firea, în interiorul PSD

„Am participat la numeroase mitinguri în anii '90. Protestam împotriva unor alegeri incorecte și a ascensiunii nelegitime a Frontului Salvării Naționale. Protestele noastre erau promonarhice, antiprezidențiale, antiguvernamentale”, a scris deputatul ALDE Varujan Vosganian.

Parlamentarul a mai spus că la mitingurile la care participa în acea perioadă oamenii nu se întreceau în „obscenități”, nu amenințau cu moartea și nu aduceau „copiii să joace șotron pe fețe de oameni”.

„Noi nu ne-am întrecut în obcenități, nu am proferat amenințări cu moartea, nu am aruncat cu pietre în oamenii de ordine și cu cutii de vopsea în sedii de partid, nu ne-am adus copiii să joace șotron pe fețe de oameni și să asculte tot felul de blestemății strigate de părinții lor, nu am cântat cântece despre puști Kalașnikov și cocktailuri Molotov, nu am urinat pe gardurile partidelor”, a mai scris deputatul ALDE.

Varujan Vosganian susține că toate aceste lucruri nu aveau loc „pentru că Regele nostru, Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Radu Câmpeanu și ceilalți lideri politici și civici ai vremii nu ne-ar fi permis” - cu atât mai puțin n-ar fi încurajat drept „rafinamente sublime”, „libertăți de expresie” și „angajamente civice” - asemenea gesturi.”