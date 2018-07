Varujan Vosganian (ALDE) pune cruce unei OUG pe amnistie și grațiere: NU va exista

Liderul deputaților ALDE, Varujan Vosganian, susține că nu se discută adoptarea unei Ordonanțe de Urgență privind aministia și grațierea.



"Informaţiile noastre, dat fiind că avem alături de noi şi pe ministrul pentru Relaţia cu Parlamentul sunt limpezi - mâine pe ordinea de zi nu este prevăzută o ordonanţă de urgenţă care să aibă ca temă graţierea şi amnistia", a declarat Vosganian, la Parlament.



El a subliniat că Executivul nu are programată o altă şedinţă în această săptămână.



"Nu am niciun fel de mandat şi cred că nimeni nu poate da răspunsul dacă nu se va da deloc sau dacă se va da, pentru că, în acest moment, singura certitudine este că nu am fost printre promotori şi ea nu se va da în şedinţa de Guvern de mâine", a spus Varujan Vosganian.