Vasile Blaga comentează SCANDALUL amendării șoferului anti -PSD: Ce spune despre abuzul Poliției Române

Fostul ministru de Interne Vasile Blaga se implică în scandalul ridicării plăcuțelor șoferului cu mașină înmatriculată în Suedia cu numere anti-PSD.

”Am fost ministru de Interne, nu am fost ofițer operativ, dar vă voi răspunde exact cu cunoștințele pe care le am. Deci pentru a putea circula pe un drum public, conform, dacă nu greșesc și sper să nu greșesc, conform Convenției de la Viena din 1968, o mașină trebuie să fie înmatriculată. Deci dacă el a venit din Suedia până în România, este clar că a fost înmatriculată. Acum încep să apară problemele. Am auzit și poziția Ambasadei Suediei, Suedia este una dintre țările care acceptă și numere personalizate, dar nu e singura. Și Austria. În Austria, de exemplu, pot să aibă mai multe autoturisme același număr. Așa sunt legile, deci nu le discutăm aici, dar, repet, mașina trebuia să fie înmatriculată și a fost înmatriculată. (...) Acum depinde foarte mult când i s-a cerut documentele mașinii, actele de înmatriculare, că aici este problema, ce scrie în actele de înmatriculare, ce număr e trecut acolo, că dacă sunt trecute amândouă este un abuz al poliției, dacă nu e trecut este o infracțiune a omului. Și eu, și dvs dacă ne cere un polițist documentele mașinii și vede că avem alte numere decât cele din certificatul de înmatriculare, păi ne face dosar penal. Unde e lege, nu e tocmeală. Dacă mașina a fost înmatriculată în Suedia, cu numerele cu care omul a venit, cu alea cu jigniri, cu orice la adresa oricui, acum e la adresa PSD-ului, și a prezentat acele documente, exact cum spune Convenția de la Viena, atunci este un abuz împotriva șoferului.

Dacă omul a prezentat un certificat de înmatriculare cu numerele pe care le avea pe mașină, orice acțiune împotriva lui este abuzivă, pentru că mașina era înmatriculată corect în Suedia cu aceste numere. Asta este greu de explicat. Eu nu știu, dar dacă a mai fost oprit, asta este extrem de grav. Și atunci, sigur că, până la urmă, probabil că omul are documentele, probabil zic și eu, că are documentele în regulă și atunci împotriva lui este un abuz. Dacă spuneți că de câteva ori a trecut (n.r. de controlul polițiștilor) și nu au observat ei până-n București că numerele de înmatriculare nu corespundeau, e greu de priceput asta”, a declarat Vasile Blaga la RFI .