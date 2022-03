Vasile Dîncu a crezut că e o glumă cu drona prăbuşită în Bistriţa, după ce a fost sunat de un sătean

Ministru Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat, luni seară, că drona prăbuşită în Bistriţa este ”o jucărie” care are rolul de a cerceta şi de a aduna informaţii şi că un sătean a fost cel care l-a anunţat de apariţia obiectului, având în vedere că incidentul s-a produs la câteva sate distanţă de localitatea sa natală. Dîncu a explicat că iniţial a crezut că este o glumă a clubului de aeromodele, anunță news.ro.

Vasile Dîncu a declarat, luni seară, la Digi24, că o echipă face analiza dronei prăbuşite în Bistriţa.

”Avem o echipă care face analiza, este într-adevăr o dronă. La început eu am crezut, fiind în Bistriţa, fiindcă zona în care a căzut e aproape de locul unde m-am născut eu, la câteva localităţi distanţă, m-am gândit că este o glumă a unui club de aeromodele din zona Bistriţei pentru că acolo am avut aeromodelişti foarte buni şi ştiu că sunt foarte hâtri oamenii din zonă şi m-am gândit să nu fie vreo glumă. Nu era o glumă, totuşi. Pe mine m-a anunţat un sătean, m-a anunţat direct, atunci când s-a întâmplat şi prima dată am crezut că este o glumă”, a declarat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării Naţionale a mai declarat că drona nu avea explozibil de autodistrugere.

”Nu era o dronă foarte mare, e o jucărie de dronă. Un metru şi ceva are. Este o dronă de cercetare-informaţii. A fost identificat tipul. Nu este cum a început propaganda rusă, deja am văzut pe Tik Tok sau pe vreo altă reţea de socializare că e o dronă cu explozibil. Nu este, e o dronă care a căzut acolo în nişte răchiţele şi care a fost adusă de copii în sat şi nu era periculoasă. Evident, nu ştim de unde, este de fabricaţie sovietică şi nu există în dotarea armatelor în acest moment. Este un alt tip de dronă, faţă de cea care a ajuns la Zagreb care e mult mai mare, de 14 metri, dar era scoasă din uz, de fapt, după 1989. Acum noi am intrat în legătură şi cu reprezentanţii Ucrainei, încearcă şi ei să obţină informaţii, să vadă de unde a plecat şi să identifice locul. Este clar că e o dronă care venea de pe teritoriul lor fiindcă nu are o autonomie de zbor foarte mare, putea să vină doar de undeva din zona Carpaţilor”, a mai declarat Dîncu.

Ministrul Apărării Naţionale a mai subliniat că marţi vor fi făcute publice primele concluzii referitoare la datele tehnice ale dronei prăbuşită la Bistriţa.

În ceea ce priveşte drona prăbuşită la Zagreb, în Croaţia, nici aceasta nu avea intenţia de a distruge ceva, spune Dîncu.

”În cazul dronei care a ajuns la Zagreb, am vorbit cu ministrul apărării de acolo, suntem în contact continuu cu privire la posibile informaţii pe care le putem obţine şi noi, nu avem cum să obţinem foarte multe informaţii, deoarece ei au părţile componente care au rămas acolo. Suntem în legătură şi cu ambasadorul nostru de la Zagreb. Am văzut că ultimele informaţii care sunt de azi, spun specialiştii că nu era o dronă care avea intenţia de a distruge ceva. Mecanismul exploziv pe care l-a avut era pentru autodistrugere fiindcă sunt unele drone care ca sa nu poată fi prinse de inamic...”, a declarat Vasile Dîncu.

Ministrul a precizat că doar trei minute a zburat în spaţiul aerian al României.

”Drona a mers 40 de minute în spaţiul aerian al Ungariei, la noi a trecut uşor tangenţial, pe la frontieră, timp de 3 minute, pe la ora 23.00. Încercăm şi noi, împreună cu ceilalţi, să descoperim ce s-a întâmplat. Sigur, nu este responsabilitatea României, însă aici pot fi accidente, dar pe de altă parte poate să facă parte din războiul de propagandă. Aceste drone ar putea fi doar pretexte că ar fi posibil şi altceva”, a declarat Vasile Dîncu.