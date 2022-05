Vasile Dîncu: Armata m-a învățat că libertatea nu este o formă haotică de comportament

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a declarat sâmbătă seară, la Digi24 că a făcut o ”armată lungă” de un an şi şase luni.

”Am făcut armată lungă, am făcut un an şi şase luni. Armata m-a învăţat puţine lucruri, să zicem, pe care nu le ştiam, dar m-a învăţat câteva lucruri care sunt fundamentale pentru a trăi mai departe. M-a învăţat că nu poţi să rezişti în condiţii grele, fără solidaritate cu ceilalţi. Camaraderia este importanta. M-a învăţat, de asemenea, că trebuie să dai mereu ceva în schimb, dacă ai primit ceva. M-a învăţat că orice am spune noi despre libertate, libertatea nu este o formă haotică de comportament de viaţă. Libertatea trebuie să fie una pe care să ţi-o asumi şi pentru care să ai un proiect”, a declarat Vasile Dîncu.

Ministrul Apărării Naţionale a adăugat că în armată a învăţat că viaţa trebuie asumată pornind de la un ţel.

”Mi-am mai dat seama de un lucru, în armată, viaţa, până la urmă trebuie să ţi-o asumi pornind de la un ţel, de la un vis. Când nu eşti liber, visul este mult mai aproape de tine, vine contribuţia ta. Dacă eşti în spatele unor ziduri, poţi să îţi închipui lumea şi să o faci aşa cum îţi doreşti şi când ai ieşit dincolo de ziduri, acest lucru să explodeze în viaţa ta. Altfel, dacă eşti liber şi trăieşti haotic, nu îţi dai seama de nicio constrângere, dar nici nu îţi dai seama că ar trebui să faci ceva mai mult pentru un vis”, a declarat Vasile Dîncu.