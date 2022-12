Vasile Dîncu, despre demisia sa din Guvern: 'Am simţit că mi se blochează proiecte, am şi înţeles de unde vin presiunile'

Fostul ministru al Apărării, Vasile Dîncu a declarat marţi la Prima News TV despre decizia de a părăsi postul de ministru, că a simțit că i se blochează unele proiecte, conform News.ro.

Vasile Dîncu a declarat, întrebat de ce s-a retras din funcţia de ministru şi dacă au existat presiuni, că ajungea într-o situaţie în care să nu îşi poată continua activitatea aşa cum ar fi dorit.

”Aveam foarte multe proiecte şi am simţit că mi se blochează câteva proiecte am şi înţeles de unde vin presiunile şi în momentul acela am zis că nu vreau să suporte alţii poate inabilitatea mea de comunicare cu preşedintele României”, a arătat fostul ministru al Apărării.

Întrebat cum se comunică cu preşedintele, Vasile Dîncu a spus: ”Nu se comunică cu preşedintele foarte mult, sunt comunicări instituţionale, de cele mai multe ori prin scrisori. Am vorbit de câteva ori, am fost şi la CSAT. (..) Multă lumea mi-a sugerat să mă duc să vorbesc cu preşedintele. Să mă duc, că ceva, există o chestiune care ne încurcă. Ce să vorbesc? Mi-a reproşat că nu citesc revista presei, m-am retras şi citesc revista presei”.

Vasile Dîncu a spus, întrebat dacă a înţeles de unde a plecat această ruptură, că ”chiar dacă a înţeles, nu vreau să spună public, pentru că ţine de statutul ministrului Apărării”.