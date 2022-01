Vasile Dîncu, despre o candidatură comună PNL + PSD în 2024: 'S-ar putea, dacă reușim să colaborăm'

Ministrul Apărării, Vasile Dîncu, consideră că alianța la guvernare între PNL și PSD nu se va rupe curând și că în 2024 cele două formațiuni ar putea candida împreună dacă reușesc să construiască o cultură a colaborării.

Președinte al Consiliului Național PSD, Dîncu a fost întrebat vineri la Digi24 cum au reușit liberalii și social-democrați, dușmani până de curând, să se alieze în guvern. El a indicat că de ajutor a fost Covid-ul.

„Din păcate, politica noastră este condusă mai degrabă de oameni care se ocupă de campania electorală și care se ocupă de războiul politic ori după alegeri ar trebui războiul politic să înceteze. De ce s-a făcut? Eu cred că Covid-ul a ajutat, a fost un auxiliar important această pandemie, a creat deja o agendă comună. Suntem obligați să facem anumite lucruri împreună. Apoi, nu există mari diferențe ideologice în momentul acesta, între stânga și dreapta pentru că trăim într-o dinamică socială total diferită. De exemplu, când a fost vorba de investiții, vreau să spun că la procentul de investiții din PIB, liberalii au venit cu un procent mai mic și împreună am stabilit haideți să dăm un procent mai mare și atunci au fost și ei mulțumiți că a fost un sprijin al nostru pentru această dimensiune de brand a Partidului Național Liberal. Dar cei care au fost prezenți și care știu și își aduc aminte cu siguranță că n-am vorbit de 7 % de la început, 7 % am ajuns după ce am discutat împreună și noi am propus chiar să mărim procentul. Și atunci am venit cu acest lucru. Ceea ce ne lipsește nou încă și cu siguranță că o să câștigăm în timp dacă și colegii noștri liberali vor merge la asta, noi nu avem în România o cultură a colaborării destul de....Nu se rupe coaliția nici anul acesta și nici anul viitor”, a explicat Dîncu.

Referitor la o candidatură comună PNL+PSD în 2024, când vor avea loc alegeri locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, social-democratul a afirmat: „Asta rămâne de văzut, ține de parcursul pe care îl vom face în acești doi, trei ani până la alegeri dacă vom reuși să câștigăm în cultura colaborării, atunci s-ar putea să candidăm împreună, dar deocamdată și așa este bine, ne păstrăm fiecare identitatea noastră”.