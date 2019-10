Vasile Miriuță, dezvăluire uluitoare: 'Lucrul pentru care am plecat de la Kisvarda nu mi s-a întâmplat niciodată în România'

Vasile Miriuță a dezvăluit, joi, motivul plecării sale de pe banca tehnică a echipei din Ungaria, Kisvarda. Se pare că la mijloc a fost o neînțelegere cu patronul clubului, care a intrat în vestiarul jucătorilor pentru a le da indicații, lucru ce l-a deranjat pe Miriuță, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Justiție oarbă! Doi torționari au fost achitați de instanță

Patronul lui Kisvarda, Attila Revesz a intrat, la pauza meciului Kisvarda - Ujpest, scor 2-0, în vestiar, peste elevii lui Miriuță, cu scopul de a-i certa, acest gest deranjându-l pe tehnician.

"Lucrul pentru care am plecat nu mi s-a mai întamplat niciodată în România. Am avut un meci cu Ujpest și la pauză îi dădeam indicații lui Gicu Grozav, și am văzut că strigă cineva în vestiar. Am crezut că se bat ăștia ai mei. Era patronul echipei, îl certa pe unul. Și când m-am întors, i-am zis: ”Attila, ai venit cu prima dublă, ai mai adus niște bani la băieți? Te rog să părăsești vestiarul , pentru că în afară de mine, staff și jucători, nu are cine să caute în vestiar”. Mi-a zis "Bine", iar de atunci comunicarea între mine și el a fost doar prin mail-uri. La ultimul meci, am pus un bodyguard la ușă, i-am zis să nu intre nici mama. M-a sunat a doua zi și mi-a spus că nu mai putem continua”, a povestit la Digisport, Vasile Miriuță.

Citește și: Lovitura de grație pentru Viorica Dăncilă ar putea veni chiar de la Liviu Dragnea! Mutarea făcută din închisoare

Ungurii au luat decizia, săptămâna trecută, de a-l demite pe Miriuță de pe banca tehnică a Kisvardei, după ce relațiile dintre tehnician și patronul formației s-au degradat.

Vasile Miriuță a ajuns pe banca tehnică a Kisvardei, în iunie, după ce a părăsit FC Hermannstadt.