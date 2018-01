Vești TERIBILE despre Simona Halep: Ce a spus Darren Cahill despre accidentarea liderului mondial, înainte de 'bătălia' cu Bouchard

Veștile privind starea Simonei Halep după accidentarea suferită la gleznă în timpul partidei cu Destanee Aiava nu sunt tocmai bune. Antrenorul româncei, Darren Cahill, a declarat în presa internațională, că RMN-ul efectuat de Simona nu a scos la iveală o ruptură a vreunui ligament, dar românca are în continuare zona afectată inflamată, simțind în continuare dureri, anunță gsp.ro.

Potrivit antrenorului australian, Simona Halep a declarat că actuala entorsă suferită e mult mai dureroasă decât precedenta entorsă suferită la Roma, în timpul finalei cu Svitolina de anul trecut.

Darren Cahill just gave an update on Simona Halep during the ESPN broadcast. He says the MRI revealed no torn ligaments. She's experiencing inflammation and still felt some pain today. Halep said this sprain was more painful than her previous ankle sprain in Rome #AusOpen