Vedeta muzicii K-pop Chaeyoung şi-a cerut scuze după ce a purtat un tricou cu svastică

Cântăreaţa sud-coreeană Chaeyoung, membră a trupei Twice - unul dintre cele mai de succes grupuri de K-pop la nivel mondial - şi-a cerut scuze după ce a purtat un tricou pe care era reprezentată o svastică, informează miercuri site-ul publicaţiei britanice The Guardian.

Tricoul vedetei în vârstă de 23 de ani avea imprimată o imagine a basistului de la Sex Pistols, Sid Vicious, pe a cărui îmbrăcăminte apărea o svastică, informează Agerpres.

Chaeyoung a postat o fotografie purtând tricoul respectiv pe contul ei de Instagram, cu 8,6 milioane de urmăritori, dar a şters-o în scurt timp, înlocuind-o cu scuze.

"Nu am recunoscut corect semnificaţia svasticii înclinate de pe tricoul pe care îl purtam", a scris ea. "Îmi cer profund scuze pentru că nu am analizat-o cu atenţie, provocând îngrijorare. Voi fi extrem de atentă pe viitor pentru a preveni ca o situaţie similară să se mai repete", a dat asigurări cântăreaţa.

Chaeyoung a mai provocat o controversă legată de vestimentaţia sa în această săptămână, după ce a cântat într-un crop top pe care figura un steag american în formă de Q, alături de sloganul "where we go one, we go all", o expresie folosită de mişcarea conspiraţionistă QAnon.

Aceste controverse nu sunt însă nici pe departe primele de acest fel din lumea K-pop-ului. În 2018, managerii celui mai cunoscut grup de K-pop la nivel mondial, BTS, şi-au cerut scuze după ce unul dintre membrii formaţiei a fost fotografiat purtând o pălărie, având un logo cu svastică şi vultur. De asemenea, un alt membru al trupei a fost fotografiat purtând un tricou care sărbătorea eliberarea Coreei de sub dominaţia japoneză în 1945, pe care era reprezentat norul în formă de ciupercă ce se formează după o explozie atomică.

În 2021, Sowon, o membră a trupei de fete GFriend, şi-a cerut scuze după ce a fost fotografiată alături de un manechin îmbrăcat în uniformă nazistă, pe care aceasta îl îmbrăţişa şi mângâia.

În 2022, o membră a trupei de fete Purple Kiss a fost fotografiată purtând o svastică într-o şedinţă foto cu tematică militară. Casa de discuri care o organizase şi-a cerut scuze şi a declarat că "responsabilitatea pentru acest incident nu aparţine artistei".

Tot în 2022, trupa sud-coreeană Epex a schimbat versurile piesei sale "Anthem of Teen Spirit" după ce expresii precum "noaptea de cristal" sau "arzând crud" au fost considerate ca făcând referire la pogromul Kristallnacht din 1938 împotriva evreilor din Germania nazistă. De asemenea, grupul a purtat în videoclipul melodiei uniforme militare care semănau într-o oarecare măsură cu cele purtate de ofiţerii nazişti. Casa de discuri a grupului, C9 Entertainment, a susţinut că imaginile au fost inspirate din romanul "1984", de George Orwell, iar versurile se refereau la "sistemul educaţional robotizat" din Coreea de Sud, dar şi-a cerut scuze şi a modificat versurile.

Grupul Twice, din care face parte Chaeyoung, este format din nouă membre şi s-a bucurat de succes în afara Coreei de Sud de la debutul său în 2015, patru dintre albumele trupei ajungând în Top 10 în SUA.