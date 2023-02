Veniturile Grupului BRD au crescut cu 11,7% în 2022, la 3,45 miliarde lei

Veniturile Grupului BRD au crescut în 2022 cu 11,7%, la 3,45 miliarde lei, în timp ce profitul s-a majorat cu circa 1,4%, la 1,33 miliarde lei, arată raportul financiar publicat la BVB.

Din volumul total, veniturile băncii se ridică la 3,28 miliarde lei, în creştere cu 12%, iar profitul BRD a fost de 1,28 miliarde lei, cu 0,4% peste nivelul din 2021, scrie Mediafax.

”2022 a fost un an foarte special, cu evolutii geopolitice dramatice determinate de inceputul razboiului din Ucraina. In combinatie cu presiunile inflationiste deja ridicate, ele si-au pus amprenta asupra mediului economic general. Mediul economic din Romania a fost destul de bine protejat atat datorita actiunilor autoritatilor europene si nationale, cat si rezilientei companiilor, care demonstreaza ca sistemul economic a atins un nivel destul de ridicat de maturitate. In acest context, BRD a ramas acelasi partener angajat, de incredere si eficient al economiei Romaniei si al clientilor sai. Am acordat credite noi in valoare de aproape 7,5 miliarde de lei persoanelor fizice si am avut o dinamica excelenta in creditarea companiilor, materializata printr-o crestere a portofoliului cu 26% fata de sfarsitul anului 2021, sustinuta si de participarea activa in cadrul programului IMM Invest. Angajamentul nostru puternic de a sprijini tranzitia catre sustenabilitate a continuat sa se materializeze participangii intraferm, cu finantari sustenabile in valoare de aproximativ 1,1 miliarde RON incheiate in 2022. Toate aspectele enumerate mai sus au generat o performanta financiara buna, in ciuda unor presiuni inflationiste semnificative. BRD isi confirma soliditatea si hotararea de a continua sa-si indeplineasca intr-un mod responsabil misiunea pe care o are in calitate de banca de top in Romania”, a spus Francois Bloch, CEO-ul BRD Groupe Societe Generale.

La nivel de Grup, venitul net din dobânzi a crescut cu 13,7%, la 2,3 miliarde lei, fiind temperat de creşterea dobânzilor pentru depozitele clienţilor.

Veniturile nete din comisioane au crescut cu 1,4% datorită unui volum crescut al tranzacţiilor şi a producţiei dinamice de asigurări de sănătate, contrabalansând scăderea veniturilor din activitatea de administrare a activelor şi a comisioanelor aferente serviciilor de e-banking în conditiile migrarii clientilor retail catre aplicatia de mobile banking, se precizează în comunicatul grupului.

Cheltuielile operaţionale au crescut cu 8,3%, la 1,7 miliarde lei, excluzând nivelul mai ridicat al contributiei la Fondurile de Garantare si de Rezolutie.

Cheltuielile cu personalul s-au majorat cu 8,5% fata de 2021.

Evolutia celorlalte costuri oglindeste in special cheltuielile mai ridicate cu serviciile externe, cresterea pretului energiei si majorarea cheltuielilor legate de IT&C .

Profitul operaţional brut a atins 1,71miliarde lei (+14,3% fata de 2021), iar raportul cost/venit s-a imbunatatit datorita efectului favorabil al veniturilor (50,4% in 2022 vs 51,6% in 2021).

Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) a fost de 15,9% (13,4% in 2021).

Creditele nete ale Grupului BRD, inclusiv creantele din leasing, au urcat cu 10,4% fata de sfarsitul anului 2021.

Pe segmentul retail, BRD a inregistrat o productie record de credite pentru locuinte si al doilea cel mai bun an pentru creditele noi de consum, cu aproape 7,5 miliarde lei credite noi acordate clientilor persoane fizice in 2022.

Creditarea companiilor a avut un avans de 25,8% fata de sfarsitul anului 2021, susţinută mai ales de segmentul IMM-urilor (+43%) şi de o crestere notabilă a creditelor acordate marilor companii (+18,7%). Activitatea de leasing a inregistrat, de asemenea, un nivel ridicat (+15,1%).

BRD a acordat credite pentru peste 2.000 de IMM-uri în programul IMM Invest, valoarea totala a creditelor aprobate in cadrul programului ajungand la 2 miliarde lei in 2022, +69% in comparatie cu anul 2021.

În ceea ce priveşte depozitele, cele deţinute de companii au crescut cu 17,2%, antrenate in special de clientii companii mari. Depozitele retail au crescut cu 3,1% fata de 2021, intr-un context competitiv si tensionat din punctul de vedere al lichiditatii.

Consiliul de Administratie al BRD a decis ca acordarea de dividende din profitul anului 2022 nu va fi propusa pentru aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Aceasta hotarare este in concordanta cu recomandarile de prudenta ale Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala si ale Bancii Nationale a Romaniei.

BRD - Groupe Societe Generale operează o retea de 460 de unitati. Activele totale ale bancii se ridicau, la sfarsitul lunii decembrie 2022, la 72 miliarde lei.