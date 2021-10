Venom: Let There Be Carnage a generat încasări de 90 de milioane de dolari stabilind un nou record în pandemie la nivel nord-american

Filmul "Venom: Let There Be Carnage" a generat încasări de 90,1 milioane de dolari în weekend la nivel nord-american, stabilind un nou record, potrivit Variety, potrivit news.ro.

Producţia Sony Pictures se află între blockusterele din 2021 cu cele mai mari câştiguri. Filmul cu Tom Hardy rulează doar în cinematografe (în weekend în 4.225). Lungmetrajul a avut o premieră de weekend mai bună decât predecesorul "Venom" din 2018.

Filmul de aventuri al MGM "The Addams Family 2" a avut încasări de 18 milioane de dolari din 4.207 cinematografe, în timp cimultan ce a fost disponibil on-demand. Filmul este o continuare a producţiei din 2019, "The Addams Family" care a debutat cu 30 de milioane de dolari.

Lungmetrajul „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, cu Simu Liu în rol principal, a coborât pe locul trei în clasament. Filmul Marvel, în al cincilea weekend de la lansare, a strâns 6 milioane de dolari, în total având 206 milioane de dolari.

"The Many Saints of Newark" (Warner Bros.) a debutat pe locul patru, cu 5 milioane de dolari încasări din 3.181 de cinematografe.

"Dear Evan Hansen" (Universa Pictures) a coborât trei locuri, până pe cinci în al doilea weekend de la lansare, generând încasări de 2,4 milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com.

Top 10 al box office-ului nord-american este completat de comedia SF "Free Guy", filmul horror "Candyman", filmul de aventuri "Jungle Cruise", comedia "Chal Mera Putt 3" şi documentarul "The Jesus Music".