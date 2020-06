Venus Williams: A fost nevoie de mai multe acte de brutalitate poliţienească pentru a-i face pe oameni să conştientizeze dureros rasismul

Jucătoarea americană de tenis, Venus Williams, a transmis un lung mesaj pe Instagram, în care le cere oamenilor de toate culorile şi rasele să facă front comun împotriva rasismului, potrivit news.ro.

"Sunt profund întristată de faptul că a fost nevoie de mai multe acte de brutalitate poliţienească pentru a-i face pe oameni să conştientizeze dureros rasismul care încă mai abundă în America. Nu ar fi trebuit. Asta doar zgârie suprafaţa feţei hidoase a rasismului din America. Ia-ţi un moment să-ţi imaginezi acest lucru: Dacă brutalitatea poliţiei poate exista şi este tolerată atâţia ani la această scară, imaginează-ţi celelalte acte subtile de rasism care pătrund în ţara noastră: La serviciu. În sistemul de justiţie. În sistemul de sănătate. În sistemul de învăţământ... A vorbi despre rasism în trecut era nepopular. Era respins. Nimeni nu te credea. Până nu ai simţit asta, ca afro-american, este imposibil să înţelegi provocările cu care te confruntaţi în ţară, în această lume. Cum este să fii neauzit, considerat ca nebun, prost sau nechibzuit să crezi că rasismul există încă la toate nivelurile. Asta nu mai este de ignorat. Sunt uimită de solidaritatea care a izbucnit în SUA. M-a adus în lacrimi. În trecut, am avut onoarea de a lupta pentru bani egali pentru toate jucătoarele la grand slam-urile die tenis. Pentru a face acest lucru şi mai simplu de înţeles, la fel cum sexismul nu este doar o , rasismul nu este doar o . Când am luptat şi am câştigat premii egale, toată lumea s-a implicat, bărbaţi şi femei, de toate culorile, din toate rasele. Şi am câştigat. Atunci când grupurile majoritare stau tăcute, când stau pe scaunul neîncrederii, ele închid ochii în mod involuntar la opresiunea grupurilor marginalizate. Cei cu putere şi privilegii sunt de fapt mai uşoar de auzit. Ei trebuie să exercite în mod continuu acel privilegiu! TREBUIE să câştigăm! Nu putem lăsa să persiste rasismul sistematic. Trebuie să ne iubim unii pe alţii, să ne ajutăm unii pe alţii, asculăm unii pe alţii, crede unii în alţii, chiar dacă nu înţelegem sau nu vom fi niciodată în situaţia aproapelui. Continuaţi să vorbiţi. Vorbiţi azi, mâine, luna viitoare, anul viitor fiecare şi în fiecare zi, până când totul va fi egal pentru afro-americani. Sunt atât de fericită, atât de uşurată, ca afro-american, să fiu ascultat în sfârşit. Mă rog pentru cei care şi-au pierdut viaţa şi pentru familiile lor, astfel încât America să se poată trezi şi să acţioneze", a afirmat sora Serenei Williams.

Venus a postat acest mesaj cu o zi înainte ca George Floyd, un afro-american ucis, la 25 mai, de un poliţist alb la Minneapolis, să fie înmormântat la Houston, oraşul său natal.