VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 126: 'Niciunul de la USR-PLUS nu este curat'

A apărut episodul 126 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu vorbește despre alianța USR-PLUS.

„Mai sunt 8-9 zile de campanie si cred eu ca incepe cumva sa se faca curat. Curat cum v-au pacalit ca sunt cei de la USR-PLUS. Niciunul de la USR-PLUS nu este curat. Cei curati au plecat. O parte din cei curati care au crezut au fost in strada printre cei 200.000 si restul au plecat. De ce au plecat? Pai si-au dat seama ca nu e asa curat in aceste formatiuni create pentru a manipula populatia ca politica poate fi pura, nimeni nu poate fi pur in politica. Exista doar policitieni care fura, care fac trafic de influenta, care practica prostitutia politica asa cum se intampla in alianta de dreapta de azi. USR-PLUS-PNL sunt aceasta familie unita pentru a invinge PSD. Ce treaba au oamenii cu asta? Ce ati facut pentru oameni? Oamenii credeti ca mananca PSD? Ca dorm PSD? Aceasta campanie cu muie PSD s-a terminat acum un an (...) Singura lor campanie e muie PSD, adică nimic. Acești muie PSD au acceptat pe transferații de la PSD și vă roagă mult de tot să vină să votați această alianță”, spune Dana Budeanu.

Mai multe în episodul de mai jos: