VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 37: ministrul Sănătății face declarații criminale, iresponsabile

A apărut episodul 38 al Verdictului Politic, rubrica realizată de Dana Budeanu în exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. În acest episod, Dana Budeanu analizează declarația ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, cel care spunea că toți morții din România vor fi considerați suspecți de Covid-19. Dana Budeanu se întreabă de unde vin astfel de declarații ”criminale, iresponsabile” și care este numărul oamenilor din România care au murit de alte boli, nu de coronavirus.

”Toate decesele pe care le avem le vom considera suspecte de coronavirus”, este declarați ministrului Sănătății. Ce înseamnă această declarație criminală? În momentul în care ministrul Sănătății este un mediocru, în momentul în care ministrul Sănătății este la ordin, în momentul în care creierul ministrului Sănătății nu face diferența între informațiile și ordinele pe care le primește și ceea ce poate scoate pe gură se întâmplă astfel de, să le spunem nu gafe ci greșeli criminale! Acesta este un ordin la nivel mondial, nu am auzit niciun ministru al Sănătății, eu citesc, voi nu citiți nimic decât ce vedeți pe la TV-uri și pe site-urile de știri care toate sunt niște manipulări și niște direcții date clar, pe cașcaval. Nu există nicio declarație, nicio astfel de gafă din partea niciun ministru al Sănătății sau premier. Faptul că ați declarat asta, pe mine, care sunt vocea acelor milioane de accesări pe care Verdictul Politic le are, mă împuternicește real să vă întreb: câți morți de alte boli există în România? Eu sunt foarte interesată de numărul morților de alte boli. Eu nu pronunț nume de boli, dar e boala aia cu C, care adună toți banii pentru ea, în special niște ONG-uri. Câți oameni au murit pe lângă cei 248 de corona, iar de astăzi am dreptul să pun la îndoială orice fel de măsură, restricție impusă de statul român. În urma acestei declarații iresponsabile, criminale pe care ministrul Sănătății a făcut-o ieri.”, spune Dana Budeanu.