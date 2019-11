Vernisajul expoziției '24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969 - 1971' va avea loc la MNAR

Vernisajul expoziției "24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969 - 1971" va avea loc joi, de la ora 18.00, la parterul Galeriei Naționale al Muzeului Național de Artă al României (MNAR) din București, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

Expoziția va fi deschisă publicului până pe 2 februarie 2020, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 - 18.00.

La festivitatea de deschidere vor participa artiștii Peter Jacobi, Constantin Flondor, Doru Tulcan, Vladimir Șetran, precum și Richard Demarco și Terry Ann Newman din partea Arhivei Demarco din Edinburgh. Deschiderea publică va include performance-ul "Geneză", de Miriam Răducanu, interpretat de Mădălina Dan, de la ora 18.30. Piesa a făcut parte din programul "Nocturne", prin care s-a făcut cunoscută Miriam Răducanu la finalul anilor 1960, fiind prezentată în cadrul expoziției Romanian Art Today de la Edinburgh, în 1971, pe muzică de Anatol Vieru.

Publicul este invitat să redescopere lucrări esențiale pentru istoria recentă a artei românești. Expoziția include 115 lucrări ale unui număr de 17 artiști români recunoscuți în afara țării și zeci de materiale de arhivă, precum programe, afișe, fotografii, din peste 30 de colecții publice și private din țară și din străinătate. O serie de lucrări se află în premieră în România. Pe toată durata expoziției, vor avea loc performance-uri, tururi ghidate, conferințe și ateliere.

În expoziția "24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969 - 1971" vor fi expuse lucrări de Horia Bernea, Ion Bitzan, Liviu Ciulei, Radu Dragomirescu, Șerban Epure, Pavel Ilie, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Ovidiu Maitec, Paul Neagu, Miriam Răducanu, Diet Sayler, Radu Stoica, Vladimir Șetran și ale Grupului Sigma.

"Prin expoziția «24 de argumente», Institutul Prezentului revizitează o perioadă din istoria artei vizuale și performative românești, din anii 1960 și 1970. Este un demers curajos, deoarece vorbim de o expoziție care recuperează pentru publicul românesc o serie de aspecte uitate sau mai puțin cunoscute din istoria artei recente, în mod special pentru noile generații. Punctul de plecare l-a constituit cercetarea pe care am realizat-o în arhivele galeriei Richard Demarco, din Edinburgh, unde am parcurs materiale ce reconstituie aspecte relevante ale prezenței unor artiști români în evenimente importante din Marea Britanie. Am articulat aceste descoperiri într-o expoziție care să restituie publicului o verigă necesară pentru a înțelege fenomenul artistic contemporan din România", a declarat Alina Șerban, istoric de artă și curator la Institutul Prezentului.

În anul 1967, galeria Richard Demarco din Edinburgh a organizat prima expoziție dedicată artei din regiunea Europei de Est, materializând interesul promotorului de artă scoțian Richard Demarco pentru stabilirea unui dialog cu toate scenele artistice europene, inclusiv cele din blocul socialist. Profitând de relativa deschidere politică a acelor ani, Richard Demarco realizează prima sa vizită în România în septembrie 1968, descoperind experiențele neo-avangardei artistice românești. O primă expoziție românească a fost « 4 artiști români» (Ion Bitzan, Ritzi Jacobi, Peter Jacobi, Paul Neagu), adusă la Edinburgh în 1969, la Galeria Demarco de la Bauzentrum Hamburg. Apoi, în cadrul Festivalului de la Edinburgh din 1971, Richard Demarco a mijlocit organizarea expoziției Romanian Art Today, ce includea, pe lângă plastică, și evenimente cu cele mai noi explorări în teatrul, poezia și dansul contemporan românesc.

"Întâlnirea dintre arta românească și Galeria Richard Demarco a fost scurtă, dar intensă. Cercetarea arhivelor galeriei ne-a permis o analiză mai amplă a fenomenului artistic românesc, a căutărilor, intereselor și de posibilităților apărute în plan instituțional în acei ani, ca urmare a schimbărilor de direcție în politica externă a României. Am descoperit aici elemente dintr-o micro-istorie ce surprinde schimbările de paradigmă și tendințele din artele românești de după 1965, care schițează raporturile dezvoltate în plan local între noile practici artistice și arta socialistă a vremii. Nu în ultimul rând, reperele acestui schimb cultural ne ajută să înțelegem mai bine cum se poziționa arta românească din acei ani în comparație cu manifestări similare în plan regional și internațional", a adăugat Alina Șerban.

Numele expoziției este inspirat din titlul poemului "24 de argumente" (1984), semnat de Paul Neagu, un artist reprezentativ pentru perioada vizată și bine cunoscut atât în Marea Britanie, unde a emigrat în 1970, cât și la nivel internațional. Vizitatorul descoperă o ilustrare a experiențelor artistice ale acelor ani, cu referiri la contextul instituțional al vremii și la cel individual, la condițiile locale și dialogurile globale, pornind de la o serie de lucrări concepute în această perioadă de artiștii prezentați în expoziție.

Expoziția "24 de argumente. Conexiuni timpurii în neo-avangarda românească 1969 - 1971" oferă vizitatorului posibilitatea de a descoperi traiectoriile individuale ale artiștilor, de a urmări diversitatea de medii abordate și de a înțelege semnificațiile acestui moment în istoria artei locale.

"Dincolo de varietatea mediilor, a tradițiilor și a reperelor care au modelat arta acestor personalități, a conexiunilor incidentale care s-au produs ca urmare a vizitei lui Demarco în România, expoziția de față nu se oprește asupra legăturilor și traseelor biografice, ci mai degrabă cercetează existența unui spirit comun care a definit această generație de artiști", a declarat Ștefania Ferchedău, cercetător și director artistic la Institutul Prezentului.

Expoziția cuprinde și o serie de evenimente asociate, precum conferințele "Privind spre viitor, privind în trecut". Prima din serie va fi Klara Kemp-Welch, "Recompunând socialul. Rețele în arta experimentală est-europeană", și va avea loc pe data de 11 noiembrie, de la ora 19.00, la British Council.

A doua conferință, "Despre facerea și trecerile lumii" va fi susținută de Ioana Popescu, pe data de 15 noiembrie, de la ora 18.00, la Muzeul Național de Artă al României, la parterul Galeriei Naționale.

Performance-ul "Geneză" va fi reluat în cadrul expoziției în datele de 9 noiembrie, de la orele 11.00 și 17.00; 10 noiembrie, de la ora 17.00; 15 noiembrie, de la ora 17.00; 16 noiembrie, de la orele 11.00 și 17.00; 8 decembrie, de la ora 16.00.

Tot în cadrul evenimentelor asociate expoziției "24 de argumente" se înscrie seria de ateliere H-ARTA. Acesta este un program educațional ce se va derula în perioada noiembrie - decembrie, în cadrul expoziției, la MNAR. Atelierele sunt destinate elevilor și sunt organizate în parteneriat cu Școala Gimnazială Ferdinand I, București, fiind susținute de artistele Mădălina Dan, Lea Rasovszky și de Cristi Borcan, Alex Axinte.

Vizitatorii interesați se vor putea înscrie la tururile ghidate organizate în fiecare lună pe durata expoziției.

Datele tururilor ghidate vor fi anunțate în anunțul dedicat expoziției la www.institutulprezentului.ro și în blogul https://institutulprezentului.ro/24deargumente.

Participarea se va face pe bază de înscriere și prin achitarea biletului de muzeu.