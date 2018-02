Veste IMENSĂ pentru români: Deciziile de ultimă oră luate de Guvern - două programe cheie vor continua şi în 2018

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, joi, că va fi aprobat, în şedinţa Executivului, bugetul Fondului de Mediu, menţionând că programele "Rabla clasic", "Rabla plus" şi "Casa Verde" vor continua şi în acest an. "Tot astăzi, vom aproba bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de Mediu şi administrarea Fondului pentru Mediu. Este pentru prima dată - şi vreau să vă felicit - când acesta este aprobat din timp, încă din luna februarie, ceea ce reprezintă o garanţie în plus că obiectivele de mediu propuse vor fi astfel finanţate şi vor fi îndeplinite aşa cum ne-am asumat prin programul de guvernare", a afirmat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern, conform Agerpres.

Ea a adăugat că, astfel, "o serie de programe multianuale, deja cunoscute, apreciate şi dorite de cetăţeni, precum 'Rabla clasic', 'Rabla plus', 'Casa Verde', vor continua cu succes şi în acest an". Dăncilă a subliniat că vor fi, de asemenea, finanţate o serie de programe ale comunităţilor locale.